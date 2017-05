Pagelle a confronto: Muriel provoca il pubblico, giusto condannarlo al di là del gol?

Il caso Muriel: bufera al Friuli, ma qualcuno lo salva

Alla faccia del “tranquillo pomeriggio” di fine stagione: Udinese e Sampdoria se le sono date di santa ragione, e non solo metaforicamente. Dopo il gol su rigore dell’ex di turno Muriel, in particolare, è scoppiato il finimondo: il diretto interessato ha pensato bene di rivalersi sui fischi del Friuli che lo avevano accompagnato nel corso del match con un’interminabile serie di gesti provocatori. Fino a che l’ex compagno di squadra Danilo ha voluto farsi giustizia da solo aggredendo il colombiano. Gran parte della stampa, noi compresi, hanno voluto punire il comportamento sconsiderato di Muriel (ma anche di Danilo), mentre per Sport Mediaset il gol numero 11 in campionato gli è valso la sufficienza in pagella.

Felipe Anderson: uno (o più) lampi bastano?

Felipe Anderson è stato un fattore nel posticipo tra Lazio e Inter nella misura in cui il brasiliano si è procurato il rigore dell’effimero vantaggio biancoceleste all’Olimpico. Per il Corriere dello Sport, tuttavia, quello è stato l’unico squillo della sua partita; la Gazzetta invece ha notato altre “sgommate”, bacchettandolo giusto per le amnesie in fase di copertura.

Le due facce di Avelar, la stampa si spacca

Danilo Avelar divide la critica, è proprio il caso di dirlo. Si passa dal 4 al 6 in pagella, addirittura. Il terzino brasiliano del Torino si lascia scappare Rigoni in occasione del primo gol del Torino, chiude troppo la diagonale lasciando campo libero a Lazovic sul secondo: va molto meglio dalla metà campo in su, ma basta per salvarlo?