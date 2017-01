Pagelle a confronto: Perin sfortunato e divisivo, merita addirittura un 7?

Perin: otto minuti quanto valgono?

Una questione non da poco. Si può giudicare la prestazione di un calciatore rimasto in campo soltanto otto minuti? L’intricato caso dello sfortunato portiere genoano pone la categoria dei giornalisti di fronte a un bivio. Da un lato c’è chi ha preferito concedere il tradizionale senza voto, dall’altro chi ha voluto premiare Perin per la parata clamorosa sul diagonale di Dzeko. Si spazia così da un SV ad addirittura tre 7. Ma c’è anche chi è rimasto nel mezzo, dando una sufficienza al portiere. Dovendo scegliere da che parte della barricata stare, forse aveva più senso propendere per uno dei due estremi e non restare in mezzo...

Silvestre e un'insufficienza che non convince

Questione non tanto difforme da quella relativa a Perin. Può essere giudicato negativamente un calciatore espulso per un errore arbitrale? Evidentemente c’è chi pensa di sì, cosa che è accaduta al centrale blucerchiato, punito con tre insufficienze su sei voti e addirittura un 4,5 piuttosto pesante. Pesante perché, in fondo, fino a quel momento la Sampdoria non aveva incassato reti al San Paolo. E Silvestre non aveva affatto demeritato: 70% di passaggi completati, un tiro e tre disimpegni riusciti su tre. Qualcosa di ben lontano da un’insufficienza...

Brozovic torna a dividere

La prestazione a due volti dell’Inter incide parecchio sul giudizio del centrocampista croato. Se quel che è certo è che alla Dacia Arena non è ripartito sui livelli con cui aveva chiuso il 2016, è innegabile che sul suo giudizio potessero nascere delle difformità di valutazione. Rispetto al solito, Brozovic ha tirato meno (anzi, proprio zero...) e ha sbagliato qualche passaggio di troppo (80,4% di passaggi completati). Ma ha pur sempre toccato 97 palloni e ha creato un’occasione da gol, riuscendo in due dribbling su due tentati. E allora? Un voto divisivo se ce n’è uno.