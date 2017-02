Pagelle a confronto: Perisic da bocciatura o pesa l'espulsione?

Krejci resta a galla mentre il Bologna va giù

Non è stata una notte facile da dimenticare per il Bologna, sotterrato in casa da sette reti di uno scatenato Napoli. Annullato da Hysay o unica luce accesa del Bologna nel buio del Dall’Ara? Nella mediocrità della prestazione dei felsinei, Krejici prova quantomeno a redimersi, sbaglia poco quando viene chiamato a partecipare alla manovra, abbastanza di rado a dire il vero, e soprattutto propizia la rete di Torosidis che segna il momentaneo 1-3 e ci prova due volte verso la porta. Comunque un contributo accettabile nonostante l’imbarcata.

Perisic inconcludente, nervoso e pure espulso

Nervoso, poco incisive, oltretutto espulso nel finale. La sconfitta dell’Inter allo Juventus Stadium è costata anche un rosso nei minuti finali all’esterno croato, comunque non granché pericoloso durante tutta la partita. Tanti errori, un solo in porta in tutta la partita, il colpo di testa respinto da Buffon, ed un cross che ha creato apprensione nella retroguardia bianconera. Tanti errori di passaggio nella trequarti offensiva, eppure la sua velocità quando innescata può essere sempre un'arma impropria, contro qualsiasi squadra. Stavolta non sembra bastare a salvarlo, ma quanto pesa il rosso finale sulla sua valutazione?

Hoedt, unica nota negativa della Lazio

La rotonda vittoria dei biancocelesti all’Adriatico di Pescara, grazie allo storico poker di Parolo e alla doppietta di Immobile, lascia inevitabilmente dietro di sè qualche colpevole. Il motivo? Quel black-out di circa dieci minuti che ha permesso alla formazione di Oddo di rimontare due reti e di rientrare prepotentemente nel match. Sul banco degli imputati Wesley Hoedt, colpevole del fallo da rigore su Zampano e soprattuto svagato ed in difficoltà nel contrastare la velocità degli attaccanti del Pescara.