Pagelle a confronto: Totti, otto minuti (più recupero) bastano per un voto?

Felipe Anderson continua a dividere

La Lazio torna al successo nell’anticipo di sabato sera a Empoli, ma una delle sue stelle continua a vivere un momento contraddittorio. La prestazione di Felipe Anderson è perfettamente riflessa nei voti che si è ritrovato nei giornali del giorno dopo. Si passa così dal 5,5 al 6,5. Perché il brasiliano ha viaggiato a corrente alternata, come confermano le statistiche. Due tiri, 81,2% di passaggi completati e un’occasione creata. Ma anche un solo cross completato su 11 tentati e tre soli dribbling riusciti su 9. Per le difese avversarie è sempre una minaccia, per Simone Inzaghi non è sempre una certezza. E, di conseguenza, viene quasi naturale dividersi al momento di giudicare le sue prestazioni.

Lo sfortunato ritorno di Iago Falque a Roma

Non è stato un ritorno felice all’Olimpico per uno degli ex di turno di Roma-Torino. Lo spagnolo, che all’andata indossò i panni del mattatore, oscilla tra un 4,5 e un 6 nei giudizi generalmente orientati verso il 5. Le sue statistiche, del resto, sono piuttosto povere. Un tiro fuori, un’occasione creata e nemmeno un cross o un dribbling portato a termine. Aggiungete un apporto minimo in termini difensivi (un solo pallone recuperato) e avrete come unico dato positivo la percentuale dei passaggi completati (89,5%). Poco per ambire a una sufficienza, non trovate?

Totti è da senza voto o no?

Otto minuti più recupero, per giunta in una partita già segnata, possono bastare per portare a casa un voto? La risposta, nel caso di Francesco Totti, è divisiva. Perché al suo apporto nel finale di Roma-Torino sono stati applicati giudizi differenti. In quattro casi su sei ha prevalso il senza voto di rito. In altre due circostanze, si è andati oltre con un 6 e un 6,5. Le statistiche, del resto, non sono affatto male. Un tiro, 7 passaggi completati su 10, un assist e un’occasione creata con anche un anticipo difensivo. Insomma, di certo non è stato ininfluente ai termini del risultato. Quindi, forse, essere un po’ di manica larga nel suo caso non guasta.