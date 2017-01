Pagellone: il meglio e il peggio della 22esima giornata di Serie A

Voto 10... Agli scatti della nuova Juventus

Lazio, Milan (Coppa Italia) e Sassuolo. Tre indizi fanno una prova e la Juventus vestita con nuovo abito 4-2-3-1 ci sta abituando a ipotecare la pratica già nei primi scorci di partiti facendo valere il suo enorme potenziale offensivo.

Voto 9... A un’Inter da sballo

Un’Inter in versione “settebello” che raccoglie la settima vittoria consecutiva in campionato (con sole due reti al passivo nel parziale per giunta!): è la seconda miglior striscia vincente dei nerazzurri negli ultimi dieci anni. La banda Pioli si sbarazza del Pescara e apparecchia la super sfida con la Juventus di domenica sera nel migliore dei modi. Ne vedremo delle belle.

Voto 8...Alla tripletta di Falcinelli

Nella vittoria più larga di sempre del Crotone nel massimo campionato italiano c’è quasi interamente lo zampino di Diego Falcinelli, eroe pitagorico grazie alla tripletta infilata all’Empoli avversario diretto nella lotta per evitare la retrocessione. Le speranze di salvezza storica rimangono remote, ma con l’”uomo dei sogni” Diego Falcinelli a roster è lecito provarci. Fanno già otto centri per il classe 1991 perugino.

Voto 7...A un Chiesa che non smette di stupire

Federico Chiesa non vuole svegliarsi dal sogno e continua a incantare: stavolta si è reso protagonista di una finta secca al limite dell’area con rasoiata in buca d’angolo aprendo quel destro così educato. Al pari di quello del padre? Non proprio, ma la strada intrapresa è quella giusta. Eccome. I complimenti di Giampiero Ventura gli hanno fatto bene: altro giro, altra prestazione da urlo.

VIDEO: Alla scoperta di Federico Chiesa, il figlio d'arte che sta conquistando Firenze

Video - Alla scoperta di Federico Chiesa, il figlio d'arte che sta conquistando Firenze 00:54

Voto 6...alla scommessa (quasi vinta) di Borriello

Bobo Vieri aveva promesso a Marco Borriello che gli avrebbe pagato le vacanze qualora avesse raggiunto quota 15 gol. Si prepari ad aprire il portafoglio l’ex attaccante di Juventus, Inter e Milan perchè la punta del Cagliari ha già toccato quota 14 stagionali. Borriello è un vero Re Mida per il suo Cagliari: l’ultima gemma è la punizione pennellata dal limite che ha consentito agli isolani di acciuffare in extremis il pari con il Bologna.

Voto 5...a un Diavolo esorcizzato dall’Udinese

Due partite tra andata e ritorno, 0 punti incamerati contro l’Udinese ormai assurta a bestia nera di un Diavolo in fase involutiva. Per la quinta volta consecutiva i rossoneri sono stati costretti a rincorrere l’avversario e ancora una volta la rimonta non è riuscita: tre partite perse in otto giorno sanno proprio di ridimensionamento, così come i miseri 7 gol realizzati nelle ultime 7 e l’unica vittoria nelle ultime sei partite. Appannamento.

Voto 4...al braccino del Napoli contro le ultime

Quattro punti lasciati per strada dal Napoli di Maurizio Sarri contro ultima (Pescara) e penultima (Palermo) forza del campionato: impensabile imbastire discorsi da scudetto con questo ruolini di marcia. In fondo la differenza con la Juventus capolista in gran parte risiede proprio qui...

Voto 3...All’esclusione di Manolas

Pesantissimo il ko della Roma in quel di Genova e, chissà, forse decisivo in chiave scudetto. Perchè affrontare un match delicatissimo come quello contro la Sampdoria senza il difensore centrale titolare? Le spiegazioni di Spalletti (“Dovevamo giocare la palla, è una scelta dettata dalla qualità del suo piede. Ho scelto lui piuttosto che un altro giocatore con il piede dal lato sbagliato.”) non convincono del tutto, visto che aveva dichiarato tempo addietro che avrebbe fatto "un casino" se la società si fosse privata del greco in sede di mercato. No, un Vermaelen lontano dalla miglior condizione non offriva adeguate garanzie....

Voto 2...Ai troppi errori dei fischietti

La mancata espulsione di De Paul per il durissimo tackle ai danni di Mattia De Sciglio, l’inesistente offside segnalato contro la Roma (e la conseguente mancata assegnazione del penalty) e altre chiamate sparse piuttosto discutibili. Per i “fischietti” non è stato uin week end memorabile.

Voto 1...Al siparietto post Lazio-Chievo

Siparietto ben poco edificante al fischio finale di Lazio-Chievo: il capitano della Lazio Lucas Biglia avrebbe ricevuto insulti e sputi da un tifoso esponendosi poi in prima persona per difendere la moglie presente in tribuna e il giocatore biancoceleste Tounkara si sarebbe prodigato a sua volta per difendere il compagno di squadra. Scene da far west e come tali da condannare. Se questo è calcio...

Voto 0...Al violento tackle di De Paul

Immagini che non necessitano di fiumi di parole: l’entrata “killer” di Rodrigo De Paul sulla caviglia di Mattia De Sciglio meritava il cartellino rosso diretto. Senza “se” e senza “ma”.