Palermo-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Goldaniga, Gonzalez, Pezzella; Bruno Henrique, Jajalo, Chochev; Embalo, Nestorovski, Trajkovski. All. Lopez

Squalificati: –

Indisponibili: Rajkovic, Sallai, Lo Faso

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Freuler, Kessiè, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna. All. Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: Dramé, Konko, Cabezas (Sub-20)

STATISTICHE OPTA

Il Palermo ha vinto una delle ultime sette partite giocate contro l’Atalanta in campionato (2N, 4P), tuttavia la vittoria è arrivata proprio nell’ultima sfida: 1-0 a settembre.

La squadra rosanero ha raccolto un solo punto negli ultimi tre incontri casalinghi contro la squadra bergamasca nel massimo campionato, nei tre incroci precedenti la formazione siciliana aveva fatto punteggio pieno.

Il Palermo nell’ultima partita, contro il Crotone, ha mantenuto la porta inviolata per la seconda volta in questo campionato: la prima era stata proprio contro l’Atalanta.

Il Palermo arriva da 2 risultati utili consecutivi (1V, 1N): in questo campionato i rosanero non hanno mai toccato quota 3.

Quella contro il Crotone è stata la prima vittoria casalinga per il Palermo in questo campionato: nelle maggiori cinque leghe europee la squadra rosanero è comunque ultima, con Pescara e Osasuna, per punti conquistati in gare interne (quattro).

L’Atalanta ha conquistato 42 punti dopo 23 giornate: nell’era dei tre punti a vittoria il precedente record dei bergamaschi era 36 punti nel 2000/01 quando da neopromossi chiusero la stagione al settimo posto.

Situazione opposta per il Palermo che dal 1994/95 (anno da cui inizia l’era dei tre punti a vittoria) aveva sempre ottenuto almeno 17 punti in 23 giornate: record negativo nel 2012/13 quando i siciliani retrocessero a fine anno.

L’Atalanta ha quattro giocatori con cinque o più gol (Gomez, Kessié, Kurtic e Petagna), nessuna squadra ne conta di più in questo campionato.

Ilija Nestorovski è a quota nove reti in questo campionato: cinque di questi gol sono arrivati in seguito ad un cross, meno solamente di Belotti (sette) e Icardi (sei) entrambi autori però di 15 gol totali.

Alejandro Gomez ha preso parte al 39% delle conclusioni dell’Atalanta in questo campionato: 131 tiri su 333 hanno lo zampino del Papu (77 tiri e 54 assist per un tentativo dei compagni).

***