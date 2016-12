Palermo, che beffa al 93'! Contro il Pescara finisce 1-1: Biraghi risponde a Quaison

Niente vittoria per il Palermo che deve accontentarsi di un pareggio contro il Pescara, nello scontro salvezza prima delle festività natalizie. Che rammarico per la squadra di Corini che aveva dominato in lungo e in largo il match, senza riuscire però a raddoppiare e a mettere in cassaforte il risultato. Il Pescara non tira mai in porta ma l'intervento di Giancarlo González in pieno recupero, su Caprari, regala il rigore agli ospiti, con Biraghi a spiazzare Posavec. L'ex Inter chiude così la maledizione dal dischetto per gli abruzzesi dopo gli errori di Memushaj e Caprari delle ultime settimane. E dire che Memushaj ha avuto anche l'occasione per portarla a casa al 95'...

Cronaca

Primo tempo avaro di emozioni al Barbera, per scovare il primo sussulto dobbiamo aspettare il 12' quando Pettinari prova la simulazione in area, beccandosi un giallo meritatissimo. Sulle combinazioni Benali-Caprari-Pettinari risponde bene la difesa del Palermo, ma occhio al colpo di testa di Gyömbér che sfiora la traversa sugli sviluppi di un corner. Diamanti si sposta a sinistra ed è la mossa giusta per sbloccare la gara, è proprio lui a servire Quaison che realizza l'1-0 con un gran destro di potenza che non lascia scampo a Bizzarri dopo aver aggirato Campagnaro.

Quaison - Palermo-Pescara - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Nella ripresa il Pescara fatica ancora a trovare la porta di Posavec mentre il Palermo sfiora il raddoppio con l'ottimo colpo di testa di Nestorovski che sfila di pochissimo al palo alla sinistra di Bizzarri. Le sostituzioni di Diamanti e Jajalo fanno arretrare il baricentro del Palermo con il Pescara che si sveglia proprio nel finale: prima è Fornasier a firmare il pari sugli sviluppi di un corner ma è fuorigioco, poi arriva l'1-1 su rigore di Biraghi per il fallo di González su Caprari. Palermo in apnea e al 95' c'è anche l'ocasionissima per il sorpasso ma Posavec è provvidenziale sulla conclusione di Memushaj.

La statistica

4 - Al quarto tentativo, il Pescara trova finalmente un gol su calcio di rigore in Serie A. Dopo gli errori di Memushaj (ben due i penalty sbagliati) e Caprari, ci pensa Biraghi a mettere fine alla 'maledizione'.

Il Tweet

Al Barbera, in tribuna, c'era Zeman. Ex allenatore, proprio, del Pescara era stato messo in allerta in caso di esonero di Oddo. Pare che il ceco debba ancora aspettare...

Il migliore

Josip POSAVEC - Non è impegnato per tutta la gara, non para il rigore ma è provvidenziale sull'occasione capitata sui piedi di Memushaj al 95'. Il contraccolpo psicologico sarebbe stato terribile per il Palermo, se avesse perso questa gara contro il Pescara.

Il peggiore

Stefano PETTINARI - Non la vede mai, né la palla né la porta. Annullato da González, non può far altre che calciare (sempre a lato) quando può. Un fantasma.

Tabellino

Palermo-Pescara 1-1

Palermo (3-4-2-1): Posavec; Cionek, G.González, Goldaniga; Rispoli, Jajalo (78' Chochev), Gazzi, Aleesami; Diamanti (61' Bruno Henrique), Quaison (83' Trajkovski); Nestorovski. All. Eugenio Corini

Pescara (3-4-2-1): Bizzarri; Campagnaro (76' Cristante), Gyömbér (79' Župarić), Fornasier; Zampano, Memushaj, A.Bruno (67' Brugman), Biraghi; Benali, Caprari; Pettinari. All. Massimo Oddo

Marcatori: 33' Quaison (Pa); 90+3 rig. Biraghi (Pe)

Arbitro: Davide Massa, sezione di Imperia

Ammoniti: 12' Pettinari, 35' Campagnaro, 39' Jajalo, 42' Nestorovski, 70' Biraghi, 77' Bruno Henrique, 84' Caprari, 87' Benali, 88' G.González

Espulsi: nessuno