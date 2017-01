Palermo: Corini si è dimesso, e Zamparini ha già ricevuto il rifiuto di Ballardini

" Se abbiamo l'1% delle possibilità di farcela, dobbiamo giocarcela fino alla fine senza mai lasciare nulla di intentato "

Parlava così Eugenio Corini al termine dell’ultima partita di campionato contro l’Inter. Al Barbera era maturata un’altra sconfitta, l’ennesima per una squadra, quella siciliana, con ormai pochissime speranze di salvezza. Con le sue parole, Corini, voleva provare a dare una scossa a uno spogliatoio che lui aveva comunque visto ancora vivo. Sembrava che la sua avventura a Palermo potesse proseguire almeno per qualche altra settimana, ma nella tarda mattinata di martedì è arrivata invece la notizia delle sue dimissioni.

Alla base della decisione di Corini non c’è la drammatica situazione di classifica del Palermo, ma il rapporto complicato con il presidente Zamparini, che confermato la fiducia al suo allenatore solo a tempo, disattendendo invece le richieste dell’ex capitano dei rosanero. Corini, che avrebbe gradito rinforzi in questo mercato di gennaio, pretendeva inoltre che gli venisse data la garanzia che avrebbe finito la stagione, ma Zamparini e il diesse Salerno lo avevano di fatto confermato solo fino alla prossima partita contro il Napoli. Troppo poco perché Corini accettasse la situazione.

Le dimissioni di Corini prendono alla sprovvista Zamparini, che aveva provato a sondare il terreno per l’ennesimo ritorno in rosanero di Davide Ballardini, che avrebbe gradito un’altra tipologia di contratto e che comunque rimane scettico sulla qualità della rosa, non attrezzata secondo lui alla salvezza.