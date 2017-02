Palermo-Crotone: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Palermo (4-3-3): Posavec; Rispoli, Cionek, Andelkovic, Pezzella; Bruno Henrique, Jajalo, Chochev; Trajkovski, Nestorovski, Silva. All. Lopez

Indisponibili: Sallai, Rajkovic, Fulignati

Squalificati: Goldaniga (1), Gonzalez (1)

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Sampirisi; Rohden, Barberis, Crisetig, Stoian; Trotta, Falcinelli. All. Nicola

Indisponibili: Tonev

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Il Palermo è imbattuto contro il Crotone in cinque precedenti tra Serie A e B: due vittorie e tre pareggi, uno dei quali nella gara d’andata di questa stagione.

I siciliani hanno ottenuto un solo punto in casa in questo campionato – un record negativo nei cinque maggiori campionati europei.

Dall’altra parte però è proprio il Crotone la squadra che in questa Serie A ha il peggior rendimento esterno: appena due i punti raccolti in trasferta.

I rosanero sono gli unici ad aver subito gol in tutti i match casalinghi di questo campionato (19 reti incassate in totale, in 10 gare).

I calabresi invece sono una delle tre squadre sempre punita in trasferta (22 reti concesse), e l’unica a non aver ancora vinto fuori casa.

Il Palermo ha perso 20 punti da situazione di vantaggio (gli ultimi due contro il Napoli), più di ogni altra squadra in questo campionato. Segue proprio il Crotone con 15.

Il Crotone è la squadra che ha subito meno gol nella prima mezz’ora di gioco, appena tre, ma anche quella che ne ha concessi di più nell’ultimo quarto d’ora (12).

I rossoblu hanno la più bassa percentuale di possesso palla medio (38%) e anche la peggiore per quanto concerne i passaggi riusciti (68%).

Nell’ultima giornata di campionato Diego Falcinelli ha segnato la sua prima tripletta in Serie A – l’attaccante rossoblu ha partecipato al 50% dei gol della sua squadra in questo campionato (10 su 20, con otto marcature e due assist).

Ilija Nestorovski, tornato al gol col Napoli dopo un digiuno di otto gare, ha segnato la sua prima rete in A proprio contro il Crotone nel match d’andata.

