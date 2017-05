Palermo-Empoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Palermo (3-5-1-1): Fulignati; Cionek, Goldaniga, Gonzalez; Rispoli, Jajalo, B. Henrique, Chochev, Aleesami; Diamanti; Nestorovski. All. Bortoluzzi

Squalificati:

Indisponibili:

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Dioussè, Croce; Zajc; Thiam, Pucciarelli. All. Martusciello

Squalificati: Buchel, El Kaddouri

Indisponibili: Skorupski

STATISTICHE OPTA

Due soli successi per il Palermo negli 11 precedenti di Serie A contro l’Empoli: sei successi toscani e tre pareggi completano il bilancio.

I rosanero inoltre non trovano il gol contro l’Empoli da cinque sfide di campionato (2N, 3P): l’ultima rete rifilata agli azzurri è arrivata nel febbraio 2008.

In nove degli 11 precedenti tra queste due squadre, almeno una delle due non è riuscita a segnare alcun gol.

Il Palermo ha vinto le ultime due gare giocate in casa: non arriva a tre successi interni di fila in Serie A da gennaio 2015.

Nessun gol subito nelle ultime tre al Barbera: i siciliani non tengono la porta inviolata per quattro gare interne di fila in Serie A da gennaio 2005.

L’Empoli non pareggia da sei partite di campionato: tre le vittorie, altrettante le sconfitte.

Per il Palermo si tratta del proprio peggior bottino di gol subiti in un campionato di Serie A (76 finora).

Di fronte il peggior attacco casalingo e quello meno prolifico in trasferta: 11 le reti del Palermo al Barbera, 12 quelle dell’Empoli fuori casa.

Il Palermo ha perso 31 punti da situazione di vantaggio, primato negativo in questa Serie A; tuttavia, l’Empoli è la squadra che ha recuperato meno punti dopo essere andata sotto nel punteggio, uno soltanto.

Massimo Maccarone ha segnato sei gol contro il Palermo in Serie A, in 14 sfide – contro nessuna squadra ha trovato più volte la rete nel massimo campionato italiano.

Dopo aver trovato la rete in 10 delle sue prime 26 presenze in Serie A, Ilija Nestorovski è rimasto a secco in tutte le ultime 10.