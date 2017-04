Palermo-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-4-2-1): Posavec; Sunjic, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Bruno Henrique, Jajalo, Aleesami; Sallai, Lo Faso; Nestorovski. All. Bortoluzzi

Squalificati: –

Indisponibili: Gazzi, Rajkovic, Embalo

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Salcedo, Sanchez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Olivera; Bernardeschi, Borja Valero; Babacar. All. Sousa

Squalificati: Kalinic

Indisponibili: Tomovic, Rodriguez

STATISTICHE OPTA

La Fiorentina è imbattuta contro il Palermo in Serie A da otto partite (sei successi, due pareggi) e ha mantenuto la porta inviolata quattro volte nel parziale.

I siciliani hanno perso le ultime tre sfide casalinghe contro i toscani nel massimo campionato: non arrivano a quattro sconfitte consecutive contro i viola dall’ottobre del 1961.

Inoltre, la Fiorentina ha segnato nove gol nelle ultime tre sfide allo stadio Barbera contro i rosanero in A (tre ogni trasferta), tante quante ne aveva realizzate nelle 12 precedenti.

Il Palermo è la squadra che ha raccolto meno punti in casa tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2016/17 (sei: 1V, 3N, 12P).

La Viola ha vinto in 4 delle ultime 6 giornate in Serie A (1N, 1P): tanti successi quanti nei 12 precedenti turni (4N, 4P).

Da una parte la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio nel campionato in corso (Palermo, 31); dall’altra invece la Fiorentina è una delle tre squadre, con Lazio e Napoli, a non aver mai perso dopo essere andata avanti nel punteggio.

La Fiorentina resta la formazione che ha segnato il maggior numero di reti da fuori area in questa stagione di A: 15, di cui 14 su azione.

Khouma Babacar ha realizzato quattro gol nelle ultime quattro presenze in Serie A: a dicembre ha deciso nel recupero la sfida d'andata col Palermo.

Josip Ilicic, ex di questa sfida, ha segnato tre gol contro il Palermo in due precedenti allo stadio Barbera. Lo sloveno ha collezionato 98 presenze con la maglia del Palermo in A, segnado 20 reti dal 2010 al 2013.

Alessandro Diamanti è un ex di questo match, avendo giocato 11 partite con la maglia viola nel campionato 2014/15; il fantasista italiano ha nella Fiorentina una delle sue vittime preferite nel massimo campionato (due gol in 10 sfide).

***