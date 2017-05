Il Palermo fa male al Genoa: Rispoli manda ko i rossoblù

Il Palermo, nonostante sia già retrocesso, regala una grande dispiacere al Genoa di Juric che esce sconfitto per 1-0 dal Renzo Barbera. Mattatore dell'incontro il capitano rosanero Andrea Rispoli che complice il brutto errore di Lamanna ha regalato il successo alla squadra di Bortoluzzi che sale così a quota 23 punti. Il Genoa, invece, resta fermo a 33 punti ma ora deve guardarsi ancora di più le spalle da Crotone e Empoli distanti solo due e un punto!

La cronaca

Nel primo tempo parte forte il Palermo che al 13 trova subito il gol con Rispoli complice, però, una goffa valutazione da parte del portiere Lamanna che blocca la palla all’interno della linea di porta. Il Genoa prova una sterile reazione ma non riesce quasi mai a impensierire Fulignati. Al 33 annullato, giustamente, un gol a Palladino per netto fuorigioco.

Nella ripresa è sempre il Palermo ad avere le occasioni migliori e al 50 Nestorovski va vicino al gol del 2-0 su cross dell’ottimo Rispoli. Un tiro di Palladino alto e un tiro di Laxalt sono le azioni più pericolose del Genoa che rischia di andare ancora sotto al 76’ dopo il tiro di Rispoli. Al 77’ Sallai prova il pallonetto ma Lamanna non si lascia sorprendere. Minuto 86’ Sallai si divora il gol del 2-0 e un minuto dopo Chochev colpisce il palo esterno. Al 90’ Ninkovic calcia alto e al 91’ Fulignati compie il primo miracolo di giornata sul tiro a botta sicura di Laxalt!

La statistica chiave

Continua la tradizione positiva del Palermo che in casa è imbattuto da otto partite contro il Genoa in Serie A, grazie a sei vittorie e due pareggi.

Il migliore

Andrea Rispoli: il capitano segna il suo sesto gol stagionale che regala il successo al Palermo. Partita tutto cuore, corsa e grinta per l'esterno di Cava de Tirreni che è nettamente il migliore in campo per distacco.

Il peggiore

Eugenio Lamanna: L'eroe della scorsa settimana contro l'Inter questa volta sbaglia clamorosamente! Quell'errore di valutazione sul lob di testa di Rispoli pesa come un macigno sul risultato finale.

La dichiarazione

Andrea Fulignati: "Siamo contenti per la vittoria anche se non serve ai fini della salvezza. Il mio intervento nel finale? Ho fatto una bella parata e sono felice che abbia permesso di portare a casa i tre punti".

Il tabellino

PALERMO: Fulignati; Cionek, Goldaniga (72’ Sunjic), Andelkovic (82’ Gonzalez); Rispoli, Ruggiero, B. Henrique, Chochev, Aleesami; Diamanti; Nestorovski (60’ Sallai)

GENOA: Lamanna; Biraschi, Munoz, Gentiletti; Lazovic (71’ Ninkovic) Rigoni, Veloso, Cataldi (21’ Palladino), Laxalt; Pandev, Pinilla (56’ Simeone)

Reti: 13’ Rispoli (P)

Ammoniti: Rigoni (G), Bruno Henrique (P)