Palermo-Genoa: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Palermo (3-4-2-1): Fulignati; Goldaniga, Andelkovic, Cionek; Rispoli, Bruno Henrique, Chochev, Aleesami; Diamanti, Sallai; Nestorovski. Allenatore: Bortoluzzi.

Squalificati: Jajalo

Indisponibili: Gazzi, Embalo, Rajkovic

Genoa (3-5-2): Lamanna; Biraschi, Munoz, Gentiletti, Lazovic, Rigoni, Veloso, Cataldi, Laxalt; Palladino Pandev. Allenatore: Juric.

Squalificati: Burdisso, Izzo

Indisponibili: Perin, Orban

STATISTICHE OPTA

Dopo tre pareggi consecutivi, il Palermo ha vinto tre delle ultime quattro sfide di campionato con il Genoa (una sconfitta).

In casa il Palermo è imbattuto da sette partite contro il Genoa in Serie A, grazie a cinque vittorie e due pareggi.

Il Palermo arriva da una vittoria e un pareggio: in questo campionato non ha mai ottenuto tre risultati utili consecutivi.

Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe in campionato, in Serie A non arriva a tre di fila da gennaio 2010.

Nell’ultimo turno il Genoa è tornato alla vittoria dopo una serie di sette partite con un solo punto conquistato.

Nelle ultime tre trasferte il Genoa ha subito otto gol, non ne ha segnato alcuno e non ha conquistato punti.

Il Palermo ha perso 31 punti da situazione di vantaggio in questo campionato, avendo perso sette partite e avendone pareggiate cinque una volta avanti nel punteggio.

Il Genoa è la squadra che ha segnato meno gol su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (quattro), solo il Pescara (24) ne ha concessi più del Palermo (22).

Il Genoa è l’unica squadra contro cui Ivaylo Chochev ha segnato due reti in Serie A: doppietta nell’aprile 2015.

Mauricio Pinilla ha disputato 35 gare con la maglia del Palermo in Serie A, segnando i suoi primi 10 gol nel massimo campionato.