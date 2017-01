Palermo, Hiljemark verso la cessione: Atalanta e Torino interessate

Le strade di Oscar Hiljemark e del Palermo sembrano ormai destinate a separarsi. Il centrocampista svedese, dopo un anno e mezzo di alti e bassi, sembra pronto a lasciare la Sicilia per rilanciarsi in qualche altre piazza. Su di lui ci sarebbe il forte interessamento dell’Atalanta del ds Giovanni Sartori e del Torino della coppia Cairo-Petrachi. Al momento però le offerte giunte a Palermo non soddisfano il Presidente Zamparini, che chiede almeno 4 milioni per il cartellino dell’ex PSV Eindhoven.

Intanto il centrocampista svedese non è stato convocato da Eugenio Corini per il match di domenica al Mapei Stadium contro il Sassuolo. L’allenatore rosanero, durante la conferenza stampa, ha rivelato il motivo di questa scelta tecnica: “Non lo utilizzo perché può essere distratto dal mercato”.

di Valerio Pennati (Twitter @ValerioPennati)