Palermo, Nestorovski: "Chiediamo scusa, abbiamo sbagliato tutto"

Palermo, 23 mag. (LaPresse) - "La partita non è andata bene. Nel primo tempo abbiamo giocato male, nella ripresa abbiamo provato a cambiarla, ma non ci siamo riusciti". Così Ilija Nestorovski, attaccante del Palermo, ha commentato la sconfitta di ieri a Pescara nel posticipo. Il macedone, ai microfoni del sito del club rosanero, si è proiettato alla prossima sfida con l'Empoli: "E' una gara importante per finire al meglio questa stagione. Noi vogliamo finire con una vittoria in casa". Il giocatore ha poi chiesto "scusa, a nome mio e dei miei compagni, ai tifosi perché in questa stagione abbiamo sbagliato tutto". Quindi ha assicurato che, nonostante l'interesse di molti club nei suoi confronti, "il mio futuro è qua al Palermo, ho tre anni di contratto. Adesso penso solo alla partita contro l'Empoli per finire bene".