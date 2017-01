Palermo, nuovo cambio in vista: Zamparini scarica Corini, torna De Zerbi?

Tre sconfitte, una vittoria e un pareggio, questo il bilancio di Eugenio Corini sulla panchina del Palermo dopo essere arrivato in Sicilia ad inizio Dicembre a seguito dell'esonero di De Zerbi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Sembrava un Palermo in crescita, quello visto a fine anno, ma il pareggio contro il Pescara e la sconfitta contro l'Empoli (entrambi scontri diretti) hanno fatto andare su tutte le furie Zamparini che era convinto di cominciare il 2017 con un piglio diverso.

Si profila, quindi, il primo esonero del nuovo anno con Corini pronto a ricevere il ben servito dal patron dei rosanero. Zamparini però non ha in mente altri nomi e sembra disposto a richiamare Roberto De Zerbi, nonostante le parole di addio pronunciante dallo stesso presidente subito dopo il ko contro lo Spezia: “De Zerbi? Lo spettacolo odierno è stato penoso. Penosa la squadra e penoso l’allenatore. Il giorno prima della partita avevo mandato a De Zerbi un sms dicendogli che non m’interessava nulla della partita con la Fiorentina e che quello con lo Spezia era un passaggio molto delicato dal punto di vista psicologico. Per questo motivo gli ho chiesto di fare giocare tutte le prime linee. E lui cosa ha fatto? Ha schierato una squadra con tante riserve. Sono molto deluso perché questa, più che un offesa a me, è un’offesa al pubblico di Palermo e alla sua passione. De Zerbi si è fatto cacciare apposta, chiederò la risoluzione del suo contratto per gravi inadempienze”.

Insomma, la telenovela continua...