Palermo, Pescara e Crotone: cosa serve dal mercato per crederci ancora

In tre hanno messo assieme appena 28 punti totali. Ovvero due in meno di quanti ne ha conquistati il Cagliari, la squadra che con il suo decimo posto divide in due la classifica di Serie A. E pensando che la quartultima posizione occupata dall'Empoli si sta allontanando sempre più, l'interrogativo è automatico: è già finita per Palermo, Pescara e Crotone, le partecipanti a quel minicampionato che, se il torneo vero finisse oggi, scenderebbero in Serie B senza se e senza ma? L'àncora di salvezza, in questo senso, potrebbe essere una sola: il calciomercato. Ecco cosa servirebbe alle tre per non lasciar morire le ultimissime speranze.

Palermo

Tra voci (smentite) di fallimento, rumors su un ennesimo ribaltone in panchina e risultati sempre negativi nonostante l'illusorio 4-3 ottenuto col Genoa prima di Natale, il Palermo è sempre una polveriera. Nel mercato di riparazione è cambiato poco rispetto alle scorse sessioni: spazio a calciatori stranieri provenienti da tutto il mondo, spesso sconosciuti al grande pubblico e quasi sempre giovani e bisognosi di tempo prima di ambientarsi nel nostro campionato. Stefan Silva, svedese del Sundsvall, è l'ultimo esempio. La sensazione, forte, è che non guasterebbe una maggiore impronta italiana in una rosa sempre più simile a una babele calcistica di lingue e culture. E neppure l'inserimento di elementi con una provata esperienza in A. In tutti i reparti, ma specialmente in una difesa colabrodo e in un attacco che, oltre a Nestorovski, presenta al momento pochissimo.

Eugenio Corini Palermo Chievo 2016LaPresse

Pescara

L'esordio con il Napoli aveva sorpreso tutti: possesso palla, scambi, ripartenze veloci, palla tenuta sempre bassa. E un 2-2 in rimonta determinato solo da troppi errori difensivi e dalla vena del subentrato Mertens. Eppure, da quel momento in poi la squadra di Oddo non ne ha azzeccata una: il gioco, piacevole a vedersi, non è stato supportato da gol e risultati. Il tecnico ha ottenuto Alberto Gilardino (oltre allo juventino Cerri) per sopperire alla clamorosa sterilità offensiva biancazzurra, ma basterà? I 34 anni dell'ex empolese e una prima parte di stagione senza luci autorizzano a coltivare qualche perplessità. Servirebbe magari un altro peso massimo dell'attacco: magari quel Paloschi che, in barba alle tante panchine bergamasche, è cercato da mezza Serie A. E poi un altro centrocampista di spessore e presenza: era proprio necessario affidarsi a Sulley Muntari, reduce dai ritmi dorati del calcio saudita?

Gilardino - Napoli-Pescara - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Crotone

In estate era stato accreditato da più di qualcuno come la principale candidata alla retrocessione: sensazioni che il campo ha confermato impietosamente. Troppo duro il primissimo impatto con la Serie A per una squadra che, a inizio stagione, viveva ancora sull'entusiasmo della promozione di maggio. Il trasferimento momentaneo a Pescara per giocare le prime gare casalinghe, poi, ha fatto il resto. Rimediare sembra un'impresa ardua, ma con un po' di buona volontà i calabresi possono pensare di farlo: l'inserimento a centrocampo di Gnoukouri, cercato da giorni e giorni ma poco convinto di vestire la maglia rossoblù, consentirebbe ad esempio di portare idee, pensiero e palleggio in un centrocampo dedito quasi esclusivamente a corsa e interdizione. Certo, nulla che possa alzare il livello qualitativo complessivo della rosa. Anche se il ritorno di Budimir, uno degli eroi della promozione, innesterebbe forze fresche e un rinnovato entusiasmo in un attacco asfittico.