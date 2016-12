Palermo-Pescara: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Palermo (3-4-2-1): Posavec; Cionek, Goldaniga, Andelkovic; Rispoli, Jajalo, Gazzi, Aleesami; Quaison, Trajkovski; Nestorovski. All.: Corini

Squalificati: -

Indisponibili: Marson, Rajkovic, Embalo

Pescara (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Gyomber, Campagnaro, Biraghi; Memushaj, Brugman, Cristante; Benali, Pettinari, Caprari. All: Oddo

Squalificati: Verre (1)

Indisponibili: Bahebeck, Mitrita, Pepe, Aquilani.

STATISTICHE OPTA

Solamente due i confronti in Serie A tra Palermo e Pescara: un pareggio in Sicilia e una vittoria abruzzese all’Adriatico.

Per il Pescara otto punti in 17 giornate (tre a tavolino): nell’era dei tre punti a vittoria, le altre cinque squadre che hanno totalizzato otto o meno punti dopo 17 turni sono tutte retrocesse.

Il Pescara ha perso le ultime cinque partite esterne di fila: non arriva a sei sconfitte consecutive lontano da casa in Serie A dall’aprile 1993.

Otto gare perse su otto al Barbera per il Palermo – l’ultimo club ad aver fatto peggio in Serie A è stato proprio il Pescara che ne perse nove di fila in casa nel finale di stagione 2012/13.

Solo l’Inter (39%) ha una percentuale di tiri nello specchio peggiore di Pescara e Palermo (40% entrambe) in questa Serie A.

Il Pescara ha anche la peggior percentuale realizzativa dell’intero campionato (7%).

Nessuna formazione ha segnato meno gol di testa di Palermo e Pescara in questo campionato (due ciascuna).

Sfida anche tra le squadre che hanno segnato meno nei primi tempi di questa Serie A: tre gol il Pescara, quattro il Palermo.

Primo gol nei primi 10 minuti giocati per Aleksandar Trajkovski in questo campionato: nelle quattro sfide di A in cui il macedone ha segnato, il Palermo ha sempre vinto (e in tre di queste ha segnato quattro gol).

Gianluca Caprari è il giocatore che ha subito più falli (50) in questo campionato.

***