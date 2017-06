Palermo, retrocessione e ora il rischio fallimento: la Procura apre indagine per 120 milioni di buco

Sorgono dubbi sul Palermo e la sua nuova proprietà. La retrocessione in B non basta, perché in Procura la società rosanero rischia molto peggio, il fallimento. E’ notizia di qualche ora fa che i magistrati del capoluogo siciliano avrebbero avviato accertamenti su un presunto debito da 120 milioni e secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, si cerca di chiarire la posizione dei vari protagonisti. Per ora, sempre stando alle cose scritte dal quotidiano, non ci sono indagati ma i pm Dessì e Fusco cercano di capire se esistono sono le condizioni per avanzare la richiesta di fallimento nel caso in cui il club si rivelasse insolvente.

" Non esiste alcuna istanza di fallimento della società Palermo Calcio presentata dalla Procura. Non esiste alcuna esposizione debitoria della società per 120 milioni "

Un’indagine partita dagli esposti dei creditori, che lascia molte ombre dopo il passaggio di proprietà da Zamparini a Baccaglini, presidente istrionico ed eccentrico (ex Iena) che con tanto entusiasmo sembrava poter ridare animo a una piazza intristita dai pessimi risultati di questa stagione calcistica conclusa con la retrocessione e che invece rischia di far naufragare ulteriormente il tutto. Il club, tramite il legale Enrico Sanseverino, respinge seccamente l’accusa: "Non esiste alcuna istanza di fallimento della società Palermo Calcio presentata dalla Procura. Non esiste alcuna esposizione debitoria della società per 120 milioni e a oggi non è stata eseguita alcuna attività di acquisizione di documenti o altro da parte della Finanza". Parole che sembrano sconfessare tutto, ma è facile che di questa storia sentiremo parlare a lungo perché il pericolo di una situazione “fantasma” come lo fu quella del Parma (poi fallito), potrebbe tornare d’attualità.