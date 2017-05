Pallotta: "Per Totti si apre nuova era, ai tifosi dico di godersi il momento"

" Domenica ci sarò, per assistere all’ultima partita di Francesco con la maglia della Roma. È la fine di un capitolo della vita di Francesco e l’inizio di una nuova era "

Lo scrive il presidente della Roma James Pallotta in una lettera aperta pubblicata sul sito del club giallorosso 'salutando' Francesco Totti, che domani giocherà la sua ultima partita da giocatore della Roma. "Sono certo che verrà versata più di una lacrima, sia in campo sia sugli spalti, ma domenica sarà la festa di quella che è un’icona, una leggenda nella storia dello sport - ha sottolineato il manager bostoniano - Godetevi questo momento. Cantate, gioite, piangete e ricordate. È un momento unico per voi. Non ci sarà mai un altro Totti".