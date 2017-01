Paloschi-Sampdoria: c'è l'ok da parte dell'Atalanta, operazione da 6 milioni

Quasi completate l'operazione che vede Paloschi pronto a ripartire dalla Sampdoria dopo la non felice esperienza all'Atalanta, nella prima parte di stagione. I 3 milioni di euro offerti da Ferrero erano stati inizialmente rifiutati dalla società orobica che in estate avevano speso ben 6 milioni per arrivare all'attaccante dallo Swansea City...

La Samp ha dovuto così raddoppiare l'offerta per trovare un'intesa con l'Atalanta e rimpinguare il reparto offensivo che potrebbe vedere anche l'arrivo di Caprari, in prestito dall'Inter, con conseguente partenza di Budimir. Per Paloschi si tratta di un ritorno a Genova, dopo che il classe '90 ha vestito la maglia del Genoa nella seconda parte della stagione 2010-2011 (12 presenze e 2 reti in Serie A).

