Pandev ex ingrato: il Genoa esce dall'incubo, Inter allo sbando

5 ko nelle ultime 6 giornate. Praticamente una buona fetta di campionato – e di dignità – gettata alle ortiche. L'Inter perde ancora, e ormai non fa più notizia. Fa notizia, semmai, che lo faccia contro un avversario messo addirittura peggio, reduce da un successo in 19 partite e sull'orlo di una crisi di nervi, come testimoniato dalle lacrime di Juric dopo il ko col Chievo. La sfida della paura va al Genoa: 1-0 firmato Goran Pandev, ex nerazzurro, uno che 7 anni fa era una pedina importante della creatura di Mourinho e oggi infligge l'ennesima delusione a una banda del buco incapace di ritrovare sé stessa. E dire che il macedone era entrato dopo una ventina di minuti al posto di Simeone, uscito per infortunio. Non funziona più nulla, nella formazione di Pioli. Anche quando il destino sembrerebbe regalarle una chance in extremis: il calcio di rigore malamente calciato da Candreva a pochi minuti dalla fine, e respinto dall'ottimo Lamanna, è il simbolo di una stagione che sta terminando come peggio non potrebbe. Mentre riceve finalmente una spinta quella del Genoa: il successo del Ferraris è fondamentale, perché in contemporanea vincono anche Empoli e Crotone. A 3 turni dalla conclusione del torneo, le 5 lunghezze di vantaggio sui calabresi raccontano di una salvezza più sudata del previsto, ma quasi in cassaforte.

La cronaca della partita

Subito un giallo in area interista: Simeone va giù a contatto con Medel, che lo colpisce a un polpaccio senza essere però punito da Damato con il rigore. Il Cholito risente del colpo subìto, rimane in campo meno di 20 minuti e poi è costretto a dare forfait: dentro l'ex Pandev. Quanto alle occasioni da gol, dopo un brivido a firma Lazovic (tiro-cross che attraversa l'area di Handanovic senza trovare deviazioni) e una sparacchiata dello stesso macedone tra le braccia del portiere avversario, a creare le migliori è l'Inter: a cavallo della mezz'ora Lamanna deve superarsi per due volte su altrettante conclusioni da fuori, prima di Eder e poi di Candreva. E agli sgoccioli del tempo Perisic si invola in area, ma i due compagni non riescono a deviare il suo tocco con la porta praticamente sguarnita.

Giovanni Simeone Genoa Inter 2017LaPresse

Bene il Genoa al rientro dagli spogliatoi: Pandev si mangia l'1-0 sottomisura, poi Veloso chiama Handanovic alla parata con una punizione da posizione defilata. Dall'altra parte il più pericoloso è Perisic: Lamanna si oppone bene anche al suo sinistro. La gara cambia faccia al 70': Veloso trova uno spazio enorme sulla trequarti nerazzurra e avanza fino al limite, sinistro che incoccia contro la traversa ma sulla ribattuta è Pandev il più lesto nel ribadire in rete il pallone dell'1-0. Pioli toglie Icardi ed Eder per inserire Palacio e Gabigol, ma sono Rigoni e il macedone ad avere i palloni per chiudere il match. All'87', ecco la grande occasione per il pari: Burdisso devia con un braccio una girata in area di Perisic, Damato indica il dischetto ma il destro debole di Candreva è respinto da Lamanna. Si chiude con il rosso a Kondogbia, probabilmente per qualche insulto nei confronti del direttore di gara. Il finale più triste per l'Inter, mentre il Genoa può finalmente liberare la propria gioia.

La statistica chiave

Dopo aver vinto 12 delle prime 16 partite di campionato della gestione Pioli, l'Inter si è clamorosamente persa: 2 punti nelle ultime 7 giornate.

Il tweet

Il migliore in campo

Lamanna. Tiene fuori dalla porta tutti i palloni calciati dagli avversari: bravo su Eder e Perisic, decisivo su Candreva e poi provvidenziale sul rigore dello stesso ex laziale. Monumentale.

Il peggiore in campo

Icardi. Praticamente invisibile per tutta la partita: tocca pochissimi palloni e, se si esclude un bello scambio con Perisic nella ripresa, è un palo che non si muove. Sostituzione impopolare, ma inevitabile.

Il tabellino

Genoa (3-4-3): Lamanna; Biraschi, Burdisso, Gentiletti; Lazovic (74' Muñoz), Cataldi, Veloso, Beghetto; Rigoni, Simeone (19' Pandev), Palladino (89' Cofie). All. Juric

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Andreolli, Nagatomo (82' Banega); Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Eder (72' Gabigol), Perisic; Icardi (72' Palacio). All. Pioli

Arbitro: Antonio Damato di Barletta

Gol: 70' Pandev

Note: ammoniti Lazovic (G), Nagatomo (I), Biraschi (G), Medel (I), Burdisso (G), Rigoni (G); espulso Kondogbia (I) all'89'; all'87' Lamanna ha parato un rigore a Candreva