Pari bello e inutile: Crotone e Milan fanno 1-1 e rallentano le loro rimonte

Festa di primavera allo stadio Scida: è stata una partita bella, intensa, bilanciata e peccato solo per qualche errore arbitrale fra i gol di Trotta in avvio e Paletta a inizio ripresa, le straordinarie parate di Donnarumma e quelle altrettanto decisive di Cordaz. Al minuto 8, Zapata si fa aggirare in marcatura da Trotta che fa leva e segna dal cuore dell’area (sinistro rasoterra) sul ponte di Nalini. Il Milan pareggia al cinquantesimo sullo stacco aereo di Kucka per il tocco vincente di Paletta in inserimento (con Zapata) vicino alla riga di porta. Kucka espulso nel recupero.

La cronaca del match

Milan sorpreso dall’arrembaggio del Crotone in pressing furioso su ogni portatore rossonero: dopo cento secondi, Donnarumma vola sotto l’incrocio per deviare un calcio di punizione a giro di Barberis. All’ottavo però, Zapata si fa aggirare in marcatura da Trotta che fa leva e segna dal cuore dell’area (sinistro rasoterra) sui ponti di Martella e Nalini. Da qui tanti errori arbitrali - annullato a metà parziale un gol a Trotta per fuorigioco inesistente, poi c’è un rigore su Deulofeu ammonito per simulazione - e lo stento offensivo del Milan che non calcia in porta prima del quarantesimo e sono due grandi parate di Cordaz a negare il gol a Suso a ridosso dell’intervallo.

Serie A 2016/17, Crotone-MilanLaPresse

La ripresa è anche più bella del primo parziale e inizia sempre nel segno di Donnarumma con un’altra straordinaria parata su Trotta. Il Crotone sfiora un’altra volta il gol sull’asse Falcinelli-Rohden, ma poi arriva il pari del Milan sullo stacco aereo di Kucka (cross di Vangioni) per il tocco vincente di Paletta in inserimento (con Zapata). Rossoneri subito vicini al vantaggio quando Deulofeu sfiamma in progressione, finta su Ceccherini e smarca Lapadula a porta vuota, ma Rosi è provvidenziale sulla riga di porta. Il Milan vuole vincere e si riversa in pressione ma la squadra è sbilanciata: Cordaz vola su un destro di Deulofeu dal limite, Trotta sfiora il raddoppio con un sinistro di prima intenzione e, nel recupero, Suso calcia centrale firmando l’armistizio. Espulso Kucka nel recupero.

La statistica chiave

10 - Quella di Kucka è la decima espulsione stagionale tra le file del Milan, terza per lo slovacco.

Il tweet della partita

Il tabellino di Crotone-Milan 1-1

Crotone (4-4-2) Cordaz; Rosi, Ceccherini (70’ Dussenne), Ferrari, Martella; Rohden (81’ Capezzi), Barberis, Crisetig, Nalini (53’ Stoian); Falcinelli, Trotta. Davide Nicola

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Paletta, Vangioni (90' Gomez); Kucka, Locatelli, Mati Fernandez (79’ Ocampos); Suso, Lapadula, Deulofeu (86’ Bacca). Allenatore: Vincenzo Montella

Arbitro: Luca Banti di Livorno

Gol: Trotta 8’; Paletta 50’

Ammoniti: Ferrari, Crisetig, Falcinelli; Kucka, Deulofeu