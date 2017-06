Patrik Schick alla Juventus: scheda e segreti del giocatore

L'accordo totale non c'è ancora, ma tutto indica che il primo vero acquisto estivo della Juventus - dopo quelli, già portati a termine negli scorsi mesi, dei vari Bentancur, Caldara e Orsolini - sarà Patrik Schick. Il gioiello della Sampdoria, il mancino che - piede a parte - tanto ricorda Ibrahimovic e van Basten, il talento per il quale il connazionale Pavel Nedved stravede, tanto da spendersi in prima persona per convincerlo a preferire la Signora alle altre grandi europee. Ennesimo colpo a un passo, per un club affamato di talenti di prospettiva.

Dati anagrafici

Nato: 24 gennaio 1996

Ruolo: Attaccante

Piede preferito: Sinistro

Nazionale: Repubblica Ceca (5 presenze e un gol)

Patrik Schick (Sampdoria Genua)Imago

Statistiche: un crescendo continuo

Squadra Stagioni Presenze Gol Sparta Praga 2013-15 4 0 Bohemians (prestito) 2015/16 27 8 Sampdoria 2016/17 32 11

Valutazione economica: 30 milioni

Al momento dell'acquisto dallo Sparta Praga, estate 2016, la Sampdoria ha inserito nel contratto di Schick una clausola rescissoria ammontante a 25 milioni di euro. Ma la Juventus, che da settimane stava provando a evitare di pagarla nella sua interezza e con effetto immediato, sembra aver trovato la soluzione giusta: secondo 'Sky', i bianconeri verseranno nelle casse dei blucerchiati non 25 ma 30 milioni, acquisendo il ceco in prestito con obbligo di riscatto e potendo in questo modo dilazionare il pagamento in un quadriennio.

Qualità: una tecnica di prim'ordine

Quel metro e 86 d'altezza sembrerebbe suggerire una tecnica di base non esattamente maradoniana, ma chi lo ha visto all'opera si è immediatamente accorto del contrario: Schick è uno di quelli che danno del tu al pallone, che fanno della qualità uno stile di vita. Controllo dolce della sfera, ad accarezzarla più che a toccarla, e dribbling mortifero: sono queste caratteristiche, oltre a una visione di gioco totale, alla capacità di correre palla al piede e un sinistro implacabile (se ne sono accorti anche allo Stadium, lo scorso ottobre), ad aver conquistato la Juventus. Anche se la perla della sua stagione e della sua carriera è un'altra: lo splendido gol "alla Bergkamp" segnato al Crotone ad aprile. Tanto che anche la Samp si è lasciata andare su Twitter: "Dennis Bergkamp chi?".

Video - 15 anni fa: Dennis Bergkamp e un gol che ha fatto la storia 00:22

Difetti: quel piede destro da migliorare

Una certa timidezza, a dire il vero più fuori dal campo che dentro, ed è un aspetto che in contesto come quello della Juventus, totalmente diverso da Genova, potrebbe rappresentare un ostacolo. Quanto al rettangolo verde, le potenzialità di Schick sono talmente evidenti che si fatica a trovare dei veri punti deboli: una continuità che ancora non è totale, confermata da un posto da titolare non sempre garantitogli da Giampaolo ma ampiamente giustificata dalla giovanissima età, e poi quel piede destro che Patrik usa solo di tanto in tanto. Anche se è proprio con la scarpa "sbagliata" che la Roma è stata punita nella gara vinta 3-2 a fine gennaio.

Curiosità: gol all'esordio in Nazionale

Schick ha esordito nella nazionale maggiore della Repubblica Ceca nel marzo del 2016, a poco più di 20 anni: entrato al 66' dell'amichevole contro Malta al posto di Rosicki, è andato a segno al primo minuto di recupero. Un predestinato. Il doriano è però ancora nel giro dell'Under 21 del proprio Paese: convocato per gli Europei polacchi di categoria che prenderanno il via nel fine settimana, è stato il protagonista assoluto e il capocannoniere delle qualificazioni con 10 reti. Un pericolo in più per l'Italia, visto che le due selezioni sono inserite nello stesso gruppo.