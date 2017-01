Paulo Dybala svela il segreto della maschera, Mandzukic promuove il nuovo modulo di Allegri

E' stato svelato il mistero della strana esultanza di Paulo Dybala. Nelle ultime settimane infatti l'attaccante della Juventus Paulo Dybala aveva preso l'abitudine di festeggiare un gol portando una mano sotto il naso a coprire parte del volto. "La Dybalamask è molto semplice - ha scritto sul proprio profilo Facebook la 'Joya' postando anche un video - Si tratta della maschera di un gladiatore. Quando lottiamo a volte indossiamo una maschera da guerrieri per essere più forti, senza però perdere il nostro sorriso e la nostra gentilezza".

Mandzukic: "Il nuovo modulo mi piace, disposto a tutto per aiutare la squadra"

Se Dybala svela cosa c’è dietro la sua esultanza, Mandzukic ai microfoni di Sky e Mediaset ha ammesso il proprio apprezzamento per il nuovo modulo tutto fantasia e qualità: “Il mister ha deciso per questa tattica, e sono contento perché finora sta andando bene. Siamo attaccanti, ma se facciamo quello che il mister ci chiede, possiamo ottenere grandi risultati. Mi trovo bene in questo sistema di gioco”. L'ex attaccante del Bayern ha evidenziato che "dobbiamo continuare così se vogliamo giocare con questo modulo, abbiamo tanta qualità in avanti, siamo compatti quando difendiamo e dunque credo si tratti di un'ottima soluzione. Per me è perfetto - ha ammesso - so che il mister vuole che io aiuti ancora di più la squadra giocando così, è una cosa che faccio molto volentieri e cui dedicherò tutte le mie energie".

Il croato non è spaventato dal giocare a tutto campo: “Se Allegri mi chiede di giocare a sinistra, o a centrocampo, perché pensa che lì io possa aiutare la squadra nel modo migliore, allora io cerco di farlo nel miglior modo possibile - ha aggiunto - Se mi chiede di giocare a centrocampo, io rispondo presente: quello che conta di più è la vittoria della squadra". I bianconeri affronteranno domenica il Sassuolo. "L'anno scorso a Reggio Emilia non eravamo in un buon momento: ricordo quella sconfitta, abbiamo giocato male, ma è stato un match che ha segnato uno spartiacque, molte cose sono cambiate a partire da allora - ha concluso - Tornati da quella partita, abbiamo ricominciato a giocare come sappiamo. Quest'anno stiamo facendo bene e se domenica giocheremo come contro Lazio e Milan sono sicuro che la vittoria non ci potrà sfuggire".