Paulo Sousa: "A Roma per vincere. Kalinic out, torna Rodriguez"

Non è un posticipo normale, non è nemmeno un Monday Night. La Fiorentina si presenta all’Olimpico per un insolito martedì sera di campionato, per giunta un match di lusso al cospetto della Roma di Luciano Spalletti. Paulo Sousa, però, non ha paura. Nemmeno se, nella conferenza stampa della vigilia, deve annunciare le assenze di Saponara e Kalinic. “Ma Tatarusanu e Rodriguez ci saranno”, garantisce.

Il portoghese non ha paura: “Ci presentiamo con le stesse ambizioni di sempre. Vogliamo vincere, anche se sappiamo che davanti avremo una squadra che lotta per il campionato. Voglio vedere in campo gli stessi concetti difensivi che abbiamo presentato contro la Juventus, anche se contro avversari diversi”.

Alcune idee tattiche di Paulo Sousa sono state imitate da Spalletti. Ma per il portoghese non è un problema: “Sono felice di essere in Italia e di essere studiato dai colleghi. Come straniero sono felice di aver portato qualcosa di innovativo nel vostro campionato. La nostra idea è sempre quella di controllare il gioco. A volte ci riusciamo meglio, a volte peggio”.

Chiusura su giovani e vecchi: “Chiesa e Bernardeschi? Tutti gli allenatori hanno una percentuale di merito quando lanciano i giovani, ma la loro qualità fa la differenza. Noi li aiutiamo e basta. Totti? È una favola del calcio. Ha molto da dare come giocatore ma anche all’interno della società”.