Paulo Sousa: "Ammiro Sarri, ma la Fiorentina può creare difficoltà al Napoli"

"La Fiorentina è una squadra che può creare difficoltà al Napoli, cercando di gestire bene il possesso del pallone. Loro hanno migliorato la loro qualità di gioco, hanno più alternative. Ma credo siamo la squadra che gli ha creato più difficoltà". Così Paulo Sousa, allenatore della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli.

"L'assenza di alcuni giocatori importanti (Borja Valero e Astori, ndr) potrebbe portare ad un atteggiamento diverso della squadra", ha aggiunto il tecnico portoghese. "Noi lavoriamo comunque sempre per vincere le partite e domani sarà la stessa cosa", ha detto ancora Sousa.

Paulo Sousa ha quindi parlato di Maurizio Sarri, allenatore del Napoli. "Sarri ha messo in campo una idea di gioco di grande qualità. Avendo per anni giocato con il 4-3-3 è il sistema che mi piace di più. E' riuscito a mantenere una certa stabilità nella sua proposta", ha detto il tecnico viola. "Il Napoli è sicuramente la squadra più regolare nella sua proposta di gioco, ma ci sono anche altre squadre come Sampdoria e Roma che mi affascinano", ha ammesso Sousa. La Fiorentina ha bisogno assolutamente di vincere per restare in corsa per l'Europa. "L'atteggiamento dei ragazzi è sempre stato positivo nel corso dell'anno, il morale dei ragazzi è positivo e l'allenatore è concentrato per spingerli al massimo. Le due punte? E' una possibilità, le abbiamo usate in diverse occasioni", ha dichiarato Sousa. Infine sulla mancata contemporaneità nella penultima giornata. "Sappiamo che è così e dobbiamo accettarlo", ha concluso.