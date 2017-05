Paulo Sousa: Firenze è lontana e si cerca una nuova meta

Ormai è chiaro a tutti: Paulo Sousa non allenerà la Fiorentina nella prossima stagione.

Il tecnico portoghese dirà addio così ad una piazza dove ha vissuto momenti splendidi alternati a momenti bui, specialmente nella parte centrale di questa stagione, che lo hanno portato a vivere come un vero e proprio separato in casa. L’aria si è fatta troppo pesante e così Sousa ha deciso di lasciare Firenze al termine della stagione per accasarsi altrove, sì ma dove? Sul tecnico portoghese ci sono molti club affascinati dal suo gioco molto rapido e tecnico, poco propenso alla fase difensiva, ma allo stesso tempo molto spettacolare (non dimentichiamo la Fiorentina di inizio 2015-2016). Tra le società più interessate a Sousa ci sono il Borussia Dortmund, con Tuchel destinato a cambiare aria già a giugno, e, notizia di queste ore, lo Zenit di San Pietroburgo che potrebbe separarsi da Lucescu.

Al momento quindi la prossima squadra di Sousa sembra essere una tra Borussia Dortmund e Zenit con i gialloneri in vantaggio soprattutto per la maggior attrazione che il campionato tedesco può offrire, ma attenzione ai russi che hanno già dimostrato in passato di poter convincere chiunque con la loro disponibilità economica (Spalletti, Hulk e Witsel insegnano).

Dortmund o Zenit nel futuro di Sousa che, in ogni caso, lascerà la Fiorentina tra tre giornate.

A cura di Filippo Rivani