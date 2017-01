Paulo Sousa ringrazia Kalinic: "E' una persona speciale"

"Da più di un anno e mezzo conosciamo le qualità della squadra e la mentalità. E' un gruppo che dal primo giorno cerco di migliorarlo, soprattutto a livello caratteriale perchè possono e devono farlo". Così Paulo Sousa, allenatore della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Chievo. Fiorentina chiamata a ripetersi a Verona contro il Chievo dopo la vittoria contro la Juventus.

"Contro la Juve è quasi una doppia vittoria: per la gioia indescrivibile per tutta la famiglia viola e perchè spinta dai tifosi questa squadra può arrivare a livelli di voglia di vincere e intensità straordinaria. Ora dobbiamo mantenere questi livelli", ha aggiunto. "Zarate in partenza? Ne dovete parlare con il direttore. Io sono solo concentrato a fare il meglio con i giocatori che abbiamo", ha glissato Sousa.

Sulle parole di Kalinic e su Babacar. "Kalinic è un giocatore della Fiorentina, ha sempre dimostrato di essere a mille con noi così come Babacar. Kalinic è una persona speciale", ha detto Sousa.