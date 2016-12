Pavoletti al Napoli: è il centravanti giusto per Sarri oppure è un colpo superfluo?

" Dicono che per movenze assomiglio a Luca Toni ma se personalmente devo ispirarmi a qualcuno penso a un livornese come me: Cristiano Lucarelli "

Leonardo Pavoletti, sette anni fa, quando ancora calcava i campi della Serie C aveva già bene in mente quale fosse il modello di attaccante a cui ispirarsi. Fra qualche giorno Pavoletti e Lucarelli avranno, oltre alla città di origine, anche un’altra cosa che li accomunerà: la militanza nel Napoli. La speranza per i tifosi azzurri è che l’allievo possa fare meglio del maestro visto che Lucarelli sbarcò in azzurro a 34 anni, voluto da Mazzarri, ma non riuscì ad incidere racimolando 12 presenze fra il 2010 e il 2012 riuscendo a segnare un misero gol.

La grande occasione

Pavoletti arriva a Napoli nel pieno della maturità e con l’etichetta di colpo da 90 del mercato di gennaio di Aurelio De Laurentiis, che per strapparlo subito a Preziosi e al Genoa ha sborsato ben 18 milioni di euro. Il centravanti toscano, che martedì 27 svolgerà le visite mediche, sarà il sostituto di Milik e anche l’uomo chiamato a risolvere quelle partite notoriamente più complicate per gli azzurri: quelle in cui si creano anche 5-6 palle gol ma per un motivo o per l’altro non si gonfia la rete. Sulla carta, nonostante il recente rendimento super di Mertens da centravanti (9 gol e 2 assist nel mese di dicembre), il matrimonio sembra essere perfetto ma quali possono essere le criticità e i benefici che l’innesto dello Sparviero potrebbe portare alla squadra di Sarri?

Formidabile nel gioco aereo ha il gol nel sangue

Uno dei dati che più colpisce del Napoli di quest’anno rispetto a quello con Higuain è il gioco sulle fasce. I terzini e gli esterni offensivi si sovrappongono con efficacia ma la tendenza è quella di sviluppare maggiormente il gioco al centro: con i vari Callejon e Insigne che si accentrano maggiormente per liberare gli inserimenti a rimorchio dei vari Hamsik e Zielinski. Questa tendenza ha fatto sì che il Napoli adotti meno la soluzioni del cross, le statistiche evidenziano come il Napoli sia la sesta squadra per cross utili (127 circa 80 in meno dell’Inter e 30 in meno della Juventus).

Con Pavoletti potremmo vedere un’inversione di tendenza in questo senso: l’ex genoano è formidabile ad aggredire i palloni alti sia con la testa che in acrobazia e potrebbe fare le fortune dei vari Insigne, Ghoulam, Mertens, Callejon e Hysaj: giocatori dotati di piede educatissimo e che potrebbero davvero esaltarsi a sminestrare traversoni per questo formidabile stoccatore, uno che sente la porta come pochi e in area riesce quasi sempre a fare il movimento o la scelta giusta. L’altro beneficio che Pavoletti può garantire al Napoli di Sarri è la capacità di far salire la squadra, sobbarcarsi falli e dare respiro in quelle situazioni in cui la spia della benzina è pericolosamente sul rosso e serve qualcuno che tenga impegnate le difese e provi a tenere il pallone più lontano possibile dalla propria area di rigore. Se a Gabbiadini si è sempre imputato in questi mesi di non vincere un contrasto aereo, Pavoletti nella ‘guerra’ col difensore è al contrario uno che esalta e fornisce il meglio di sé. Lo scorso anno non a caso è stato il giocatore ad aver ingaggiato e vinto più duelli aerei (rispettivamente 212 totali e 109 vinti) e anche nella top 10 per falli commessi (109 a fronte di 35 subiti). In certe fasi di partita la sua ‘caparbietà’ e ‘cattiveria agonistica’ potrebbero risultare decisive e magari evitare finali di partita meno concitati.

2016, Leonardo Pavoletti infortunio, Genoa, LaPresseLaPresse

La preoccupazione: la fragilità muscolare

Se come evidenziato i vantaggi per il Napoli sembrano essere molteplici, l’unica vera incognita che nutriamo riguarda le condizioni fisiche di Pavoletti. Negli ultimi due anni al Genoa il centravanti toscano ha saltato oltre 150 giorni e 18 match di campionato per problemi muscolari di vario genere o distorsioni alle ginocchia. Un problema di non poco conto per un club che ha già pagato un serio conto con gli infortuni in questa stagione. La speranza è che la sfortuna guardi al largo e permetta a Pavoletti di ambientarsi e adattarsi ai compagni e al gioco di Sarri. Se gli sarà darà tempo e spazio, il Napoli potrebbe ritrovarsi tra le mani un’altra pedina importante sulla strada verso il successo.