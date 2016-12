Pavoletti-Napoli in dirittura d’arrivo: svolte oggi le visite mediche

In attesa del rientro di Milik, il Napoli sistema il problema-attacco con l’acquisto di Leonardo Pavoletti. Dopo le tante voci circolate fino alle conferme ufficiali di Aurelio De Laurentiis è arrivato il giorno delle visite mediche. In attesa di sapere il destino di Gabbiadini, ormai quasi sicuro partente, si aggregherà alla rosa l’ex Genoa, che avrà sulle spalle il peso della 9 dell’attaccante che fu Gonzalo Higuain.

Saranno versati quindi da parte del Napoli nelle casse del Genoa (che già si vede arricchito dalla cessione di Rincón alla Juventus) 18 milioni di euro, per un giocatore funzionale al gioco di Sarri che può migliorare l’andamento del Napoli in campionato e fornendo un’alternativa per la Champions.