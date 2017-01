Pavoletti ringrazia il Genoa e va al Napoli: "Sono rinato al mare. Ora ritroverò un altro mare"

"Ciao." Leonardo Pavoletti sceglie un pensiero semplice per iniziare la sua lettera d'addio e di ringraziamento al Genoa e ai suoi tifosi. Il suo futuro - anzi il suo presente - si chiama Napoli: è arrivato anche il tweet di Aurelio De Laurentiis a sancire il passaggio in azzurro. Un pensiero doveroso va però a quella cittò che lo ha aiutato a rinascere in un momento di difficoltà

