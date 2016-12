Pazza Viola e pazzo Napoli: 3-3 con un rigore di Gabbiadini al 94'

Finisce 3-3 al Franchi, in una gara totalmente illogica. E alla fine a strappare un mezzo sorriso è il Napoli, che stava buttando via una partita in cui era andato due volte in vantaggio. Il rigore all'ultimo respiro di Gabbiadini (fallo di Salcedo su Mertens, che aveva già segnato il momentaneo 2-1 campano) salva gli azzurri da una sconfitta che, probabilmente, sarebbe stata immeritata. Il grande secondo tempo della Fiorentina, dopo il vantaggio di Insigne nel primo, non è bastato a Paulo Sousa per ottenere una vittoria scacca-crisi, come del resto non sono servite la super prova di Bernardeschi (due gol e un assist) e la prodezza di Zarate. Un punto a testa, che va molto meglio al Napoli.

LA CRONACA

Nel primo tempo gioca meglio il Napoli, che, aggressivo e propositivo, attacca spesso la Fiorentina. La squadra di Sarri, dopo aver scaldato le mani a Tatarusanu con Insigne e Mertens, trova il vantaggio al 25'. È lo stesso Insigne a sbloccare la gara, con un'autentica magia: parte da posizione di offside (non segnalata), rientra sul destro e poi trova una meravigliosa traiettoria alla Del Piero sul secondo palo. Lo 0-1 del Napoli sveglia parzialmente la Viola, che va vicina al pareggio con Kalinic (alto). Zielinski rimette alla prova Tatarusanu, ma Tagliavento, spesso impreciso e scellerato nelle sue decisioni, nel primo minuto di recupero della prima frazione, grazia la Fiorentina: Kalinic, già ammonito, si tuffa in area su un'uscita pulita di Reina, ma il direttore di gara non interviene, traslasciando la palese simulazione. Il giallo arriva per il portiere spagnolo, che protesta e le due squadre vanno così negli spogliatoi tra le polemiche.

Nel secondo tempo la Fiorentina trova subito il pareggio. Lo firma Bernardeschi, con la complicità di Callejon, che devia con la schiena la punizione dal limite del 10 viola. La formazione toscana prende così coraggio e concede meno al Napoli. Al 63', però, è Olivera a salvare sulla linea la deviazione di Mertens su cross di Ghoulam. La gara si accende improvvisamente tra il 68' e il 69': nel giro di un minuto prima Mertens realizza il 2-1 azzurro su inspiegabile regalo di Tomovic e poi Bernardeschi, dalla distanza, spara un siluro che stampa il 2-2 viola. I colpi di scena non sono finiti, visto che all'82' la Fiorentina mette anche la freccia: lancio elegante di Bernardeschi e piatto al volo in corsa del neo entrato Zarate. 3-2 con il Franchi letteralmente esploso. Finita? Nemmeno per sogno. All'ultimo respiro Salcedo stende Mertens in area e Gabbiadini, appena entrato, trasforma il rigore del 3-3 finale.

LA STATISTICA CHIAVE

Lorenzo Insigne ha partecipato a sei marcature nelle ultime sei presenze in campionato (cinque reti, un assist).

IL MIGLIORE

Federico BERNARDESCHI - Fuori dal gioco nel primo tempo. Nella ripresa impressiona. Con una punizione (deviata da Callejon) trova il gol del pareggio. Agisce a tutto campo, dribbla, recupera, tira. Indemoniato firma la sua doppietta e lo spendido assist per Zarate. Sta trovando continuità: se la mantiene si può parlare di fuoriclasse.

IL PEGGIORE

Nenad TOMOVIC - Ennesima fesseria: in cinque stagioni a Firenze ne ha combinate di tutti i colori. Stavolta manda in gol Mertens.

IL TABELLINO di Fiorentina-Napoli 3-3

FIORENTINA (4-2-3-1): Tatarusanu, Tomovic, Salcedo, Astori, Olivera, Badelj (Dal 73' Sanchez), Vecino, Chiesa (Dall'87' Diks), Cristóforo (Dal 73' Zarate), Bernardeschi, Kalinic. All. Sousa

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches (Dal 43' Maksimovic), Ghoulam; Zielinski (Dal 70' Allan), Diawara (Dall'86' Gabbiadini), Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne. All. Sarri

Arbitro: Tagliavento di Terni

Gol: 25' Insigne (N), 52' e 68' Bernardeschi (F), 68' Mertens (N), 82' Zarate (F), 94' rig. Gabbiadini (N)

Ammoniti: Albiol, Kalinic, Reina, Maxi Olivera, Maksimovic, Tomovic, Bernardeschi, Zarate

