Per l'Europa c'è anche la Fiorentina: 3-2 di rimonta alla Lazio che perde pezzi

Il calcio è strano e dopo 16 gol segnati nelle ultime tre partite di campionato, la Lazio sembra volare anche al Franchi sulle ali di un entusiasmo che non ferma l'undici sperimentale di Inzaghi. Siamo a inizio ripresa e Keita segna a campo aperto, ma i biancocelesti hanno già perso per stiramento Lukaku. Coperto dai fischi, Paulo Sousa sfodera un clamoroso triplo cambio: entrano Sanchez, Tello e Kalinic; Inzaghi risponde con un attacco nuovo (Anderson e Immobile per Keita e Djordjevic) ma la rimonta è d'una Viola implacabile con Babacar, Kalinic e autogol di Lombardi in dieci minuti. Non bastasse, Parolo si fa male e la Lazio, rimasta in dieci, cade dalle stalle alle stalle... Alla vigilia della finale di Coppa Italia.

Il commento del match

Con la certezza aritmetica di Europa League e la testa alla finale di Coppa Italia, mercoledì all’Olimpico contro la Juventus, la Lazio schiera una formazione sperimentale tra le sue riserve di lusso sulla panchina del Franchi. L’avvio però è tutto biancoceleste perché Keita è il primo ad accendersi in progressione e Luis Alberto, il migliore del primo tempo, calcia due volte in porta da corner e chiama Tatarusanu a una grande parata in tuffo con un sinistro a giro dal limite. Per la Fiorentina invece, un gran tiro dai trenta metri di Bernardeschi parato da Strakosha e due girate in porta di Babacar, schierato al posto di Kalinic.

2017, Borja Valero, Keita Balde, Fiorentina-Lazio, LaPresseLaPresse

Dopo mezzora di discreta intensità e un intervallo di oltre venti minuti, Lukaku si stira a inizio ripresa e poi Luis Alberto, su un ottimo recupero di Parolo/Bastos, ricama in profondita per Keita che a campo aperto è implacabile: destro incrociato su Tatarusanu e vantaggio Lazio. Passano cento secondi e Babacar sfiora subito il pari, ma Strakosha rimedia con una grande parata di richiamo a un suo errore in rinvio. Paulo Sousa azzarda un triplo cambio (dentro Sanchez, Tello e Kalinic) e la Fiorentina pareggia subito con Babacar di testa su cross morbido di Vecino e l’imprecisione di Strakosha.

Keita, Borja Valero - Fiorentina-Lazio 2017LaPresse

Qui la Viola non si ferma più: al 73', Kalinic segna in tap-in su un tiro di Tello respinto male (centrale) da Strakosha; passano 3 minuti e Lombardi fa autorete sul palo di Kalinic. Il match è rovesciato dalla Fiorentina, la Lazio accorcia le distanze con un gran gol di Murgia, che gira di testa un cross di Luis Alberto, ma perde anche Parolo che lascia subito il campo sul dolore muscolare che spaventa Inzaghi: i biancocelesti restano in dieci a cambi finiti, ma Kalinic e Tello non infieriscono. Basta così per l'ultimo sogno europeo della Fiorentina, ma la prossima sarà a Napoli senza Borja Valero.

La statistica chiave

7 - Sono i gol di Keita Baldé nelle ultime 4 di campionato. La Fiorentina segna per la 14a gara casalinga consecutiva.

Il tweet della partita

Il tabellino di Fiorentina-Lazio 3-2

Fiorentina (3-4-1-2): Tatarusanu; Tomovic, De Maio, Astori; Chiesa (65’ Tello), Vecino, Borja Valero, Olivera (65’ Carlos Sanchez); Cristoforo (65’ Kalinic); Bernardeschi, Babacar. Allenatore: Paulo Sousa

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Hoedt, Radu; Patric, Parolo, Murgia, Luis Alberto, Lukaku (49’ Lombardi); Djordjevic (70’ Felipe Anderson), Keita (70’ Immobile). Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Domenico Celi di Bari

Gol: Babacar 67’, Kalinic 73’, Lombardi aut. 76’; Keita 55’, Murgia 81’

Ammoniti: Astori, Borja Valero; Parolo, Radu, Hoedt