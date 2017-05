Per Schick alla Juventus è soltanto questione di tempo

Cresce l’ottimismo in corso Galileo Ferraris per Patrik Schick, diventato l’oggetto del desiderio di numerosi club italiani (su tutti: Inter e Roma) e non (Borussia Dortmund e Atletico Madrid). Talento cristallino con ampi margini di miglioramento, stagione condita da 13 gol in 35 presenze. I bianconeri si sono mossi nel momento giusto nella persona di Pavel Nedved, il quale ha portato avanti la trattativa in modo egregio. La Juventus, prettamente concentrata sulla finale di Cardiff, passerà al contrattacco la prossima settimana per definire gli ultimi dettagli con i procuratori dell’attaccante classe ’96 e cercare di mettere in ‘cassaforte’ l’operazione.

La Sampdoria, che ha provato a portare la clausola a 40 milioni (ora fissata a 25 milioni, ndr), spinge per trattenerlo un’altra stagione in prestito. Il ragazzo tuttavia ha fatto sapere che vuole giocarsi sin da subito le sue chance in quello che sarà il suo prossimo club. In questo senso, decisiva sarà la volontà dell’ex Sparta Praga. Intanto la Juve apparecchia la tavola e si appresta a mettere a segno il primo colpo dell’estate (salvo clamorosi colpi di scena), con la fumata bianca che potrebbe arrivare già dopo la finale di Champions League.