Perin, inizio di 2017 da incubo: esce in lacrime per un brutto infortunio al ginocchio sinistro

Non poteva iniziare nel modo peggiore il 2017 di Mattia Perin, uscito in lacrime dopo 8 minuti della sfida Genoa-Roma per un infortunio al ginocchio sinistro che rischia di costringerlo a un lungo stop. Al 24enne portiere rossoblù è risultata fatale un’uscita a terra su Dzeko: il numero uno originario di Latina ha provato a rientrare in campo ma si è subito reso conto della gravità del problema, uscendo dal campo in lacrime e lasciando il suo posto tra i pali a Lamanna.

Perin, nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali di rito, per capire meglio l'entità dell'infortunio subito. Per il portiere la speranza è che non si tratti di un infortunio pesante come quello subito nell’aprile scorso al legamento crociato del ginocchio destro, un problema che lo costrinse a saltare Euro 2016.

Confortante, intanto, l'esito delle prime visite effettuate allo stadio. Per ora, stando a quanto riporta Sky, si tratterebbe soltanto di una distorsione. Non resta che attendere il verdetto dei successivi controlli.