Perin, inizio di 2017 da incubo: rottura ai legamenti del ginocchio sinistro

Non poteva iniziare nel modo peggiore il 2017 di Mattia Perin, uscito in lacrime dopo 8 minuti della sfida Genoa-Roma per un infortunio al ginocchio sinistro che rischia di costringerlo a un lungo stop. Al 24enne portiere rossoblù è risultata fatale un’uscita a terra su Dzeko: il numero uno originario di Latina ha provato a rientrare in campo ma si è subito reso conto della gravità del problema, uscendo dal campo in lacrime e lasciando il suo posto tra i pali a Lamanna.

I primi esami a cui era stato sottoposto nell’immediato post-partita avevano dato un esito confortante: distorsione al ginocchio. Ma, purtroppo, gli accertamenti strumentali di rito effettuati in serata hanno dato un verdetto ben più amaro. Come comunicato dal Genoa, gli esami "hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

Ad aprile si era rotto il ginocchio destro, ora la sfortuna lo colpisce nuovamente. Già nei prossimi giorni verrà effettuato l’intervento chirurgico affidato al professor Mariani. In bocca al lupo, Mattia!