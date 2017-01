Perin ko: da Storari a Sportiello, Genoa a caccia del sostituto

Il giorno dopo la gara contro la Roma, il momento è di quelli delicati. Ancora lacrime e sofferenza per Mattia Perin, nuovamente ko al crociato del ginocchio (stavolta sinistro) poco meno di un anno dopo il crac che gli fece perdere l'aereo per la Francia: operazione inevitabile e stagione finita anche stavolta. Ma è anche e soprattutto il momento della riflessione per il Genoa, praticamente costretto a tornare sul mercato per trovare una soluzione che consenta di avvertire il meno possibile l'assenza tra i pali del proprio titolare.

La difficile idea Mannone

A prendere il posto di Perin contro i giallorossi è stato Eugenio Lamanna: al momento tocca a lui, peraltro abituato a più riprese a rimpiazzare lo sfortunatissimo compagno. Ma il Genoa ha già iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di un altro portiere. Sondando ad esempio la disponibilità del Sunderland alla cessione di Vito Mannone, numero uno italiano ma ormai inglese d'adozione. Operazione difficile, se non impossibile: l'ex Arsenal ha preso il posto nelle ultimissime partite del titolare Pickford, infortunatosi pure lui a un ginocchio ma in maniera meno grave rispetto a Perin. La grande prestazione sciorinata una settimana fa contro il Liverpool, fermato sul pareggio solo dalle sue parate, non è che un ulteriore indizio di come la strada che porta a Mannone sia sbarrata.

Vito Mannone has extended his stay at the Stadium of LightPA Sport

Inserimento per Storari

E allora, spazio ad altre piste. Come quella che porta a Marco Storari, lui sì in uscita da Cagliari dove ormai ha rotto con tutti: dirigenza e tifosi, giunti a delegittimarne il ruolo di capitano, in primis. Massimo Rastelli, allenatore del rossoblù, ha ammesso in conferenza: "Stiamo valutando diverse soluzioni". La più concreta riguarda da giorni uno scambio con il Milan, che manderebbe in Sardegna il brasiliano Gabriel. Ma è una trattativa che nelle ultime ore si è raffreddata a causa della scarsa convinzione del club rossonero. E così potrebbe entrare in scena con sempre maggiore decisione proprio il Genoa: sarebbe un ritorno a Genova per Storari, che nella seconda parte della stagione 2009/10 vestì la maglia della Sampdoria aiutando i blucerchiati a conquistare la qualificazione ai preliminari di Champions League.

Da Padelli a Sportiello

Anche Daniele Padelli fa parte della shortlist: riserva di Joe Hart, è sceso in campo solo nelle prime due giornate di campionato prima di lasciare spazio all'inglese. Nei giorni scorsi il suo procuratore, Silvano Martina, ha frenato a 'italiacalcio24.it': "Resta sicuramente fino alla fine della stagione”. Ma le necessità del Genoa, che gli affiderebbe i guanti di titolare, potrebbero cambiare le carte in tavola. Medesimo discorso per Luigi Sepe, terzo portiere al Napoli, apparentemente aperto alla possibilità: "Se il Genoa lo chiedesse, prenderemmo in considerazione la possibilità", ha detto a 'Kiss Kiss Napoli' l'agente Mario Giuffredi. E Marco Sportiello? È stato mestamente ricacciato in panchina dal rientro di Berisha, e dunque non può essere scartato a prescindere. Da qui pescherà il Genoa per surrogare il ko di Perin.