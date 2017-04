Perla di Schick, Iturbe pareggia: 1-1 tra Torino e Sampdoria

Buona partita di Torino e Sampdoria che si dividono la posta in palio. Il secondo anticipo di questa 34ma giornata vedono la squadra granata impattare sull'1-1 contro la banda blucerchiata. Una perla di Schick apre le danze, Iturbe pareggia il match con il suo primo gol in maglia granata.

Risultato in fin dei conti giusto per quallo che si è visto in campo. Il Toro gioca con grande intensità nella prima frazione, ma non riesce mai a centrare la porta. La mancata concretezza dei padroni di casa viene castigata dal cinismo della squadra blucerchiata che passa al primo tiro in porta.

Giampaolo mette in campo una Samp tosta, compatta, unita e cosa. E così per Belotti e compagni scardinare la muraglia difensiva ospite diventa un'impresa. Purtroppo però un errore di Regini regala a Iturbe la palla dell'1-1 che l'ex Verona mette dentro. Gol comunque meritato del Toro per tutto quello che ha creato nell'incontro.

Un punto a testa che comunque serve a poco per la classifica. Ma soprattutto entrambe le squadre continuano a non vincere: il Toro non sa più vincere all'Olimpico, la squadra blucerchiata non coglie i tre punti da ben 4 partite consecutive.

La cronaca

Torino e Samp senza grosse sorprese di formazione. I padroni di casa partono certamente meglio degli ospiti: la squadra di Mihajlovic attacca in maniera proficua sulle fasce mentre Iago Falque e Ljajic fanno tanto movimento in avanti, non dando punti di riferimento ai difensori avversari. Ljajic va subito vicino al gol di destro, ma il suo tiro chirurgico finisce di poco fuori.

La Samp subisce, ma al primo tiro in porta passa in vantaggio, e a metterla dentro è il solito fenomeno, l'uomo più in forma del momento: Patrik Schick. Il giovane boemo, dopo una percussione centrale di Quagliarella , raccoglie una palla vagante al limite dell'area e scaraventa il suo sinistro preciso e potente nel sette. Gol fantastico, come tutti gli altri 10 in Serie A di questo classe '96 dai numeri grandiosi.

Dopo il vantaggio la partita cambia. Il Toro attacca sempre con tanti effettivi mentre la Samp rimane pericolosa in ripartenza. Avelar, Iago e Boyé mettono paura a Puggioni che però risponde presente tutte le volte che viene chiamato in causa. La delusione della prima frazione è il gallo Belotti, mai veramente pericoloso nei 45'. Dopo 2 minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

La sorpresa della ripresa è l'abbandono di Schick per un problema alla spalla. Il match perde un grande protagonista mentre il Toro comincia il secondo tempo col freno a mano tirato. Ma dopo un colpo di testa insidioso di Quagliarella il ritmo sale: Belotti finalmente si fa vedere dalle parti di Puggioni mentre Boyé va vicino al gol in più occasioni. Il pareggio arriva al 78': Regini sbaglia a spazzare, Iturbe è lestissimo e da dietro gli ruba il pallone scaraventandolo in porta. 1-1 il finale, risultato giusto per quello visto in campo.

Il migliore

Patrik SCHICK: Re Mida, ogni palla che tocca la trasforma in oro. Primo pallone toccato, subito in gol, e che gol. Giocate di altissima classe che infiammano i tifosi ospiti. Il primo tempo è da leccarsi i baffi, poi per una botta alla spalla abbandona il terreno di gioco.

Il peggiore

Vasco REGINI: La partita, sino al gol del pareggio, non è stata così negativa. Purtroppo l'errore sulla rete di Iturbe è decisiva ai fini del risultato.

Tabellino

TORINO: Hart; Zappacosta; Carlao, Rossettini, Avelar; Acquah (dal 77' Maxi Lopez), Baselli (dall'87' Valdifiori); Boyé, Ljajic, Falqué (dal 70' Iturbe); Belotti.

SAMPDORIA: Puggioni; Bereszynsky, Skriniar, Silvestre, Regini; Linetty, Torreira, Praet, Fernandes (dal 60' Alvarez); Quagliarella (dall'84' Djuricic), Schick (dal 47' Budimir).

GOL: Schick (S), Iturbe (T).

AMMONITI: Avelar (T), Praet (S), Regini (S).

ESPULSI: Nessuno.