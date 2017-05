Perotti, per Totti: gol del 3-2 al 90' e Roma direttamente in Champions

Era giusto finisse cosí. Con una vittoria e con lui in campo a trascinare la sua squadra, anche solo con l'aura leggendaria che lo avvolge. Un figlio di Roma, un monumento di Roma, romano e romanista. Probabilmente l'unico calciatore in grado di incarnarsi così totalmente nel sentimento di un popolo intero, fiero di esser rappresentato dal suo Re. Un simbolo di una delle città più belle del mondo. Ma anche un vanto per tutto il calcio italiano. Chiunque oggi ha tra i 25 i 35 anni e segue questo sport è cresciuto con lui. Con i suoi gol, le sue prodezze, i suoi cucchiai. Francesco Totti ha accompagnato per un quarto di secolo chi ama il calcio. La Roma ha vinto 3-2 una partita stupenda contro uno dei migliori Genoa della stagione. E lui, nel finale thrilling, era in campo. A lottare e soffrire con i suoi compagni. Ha chiuso vincendo, ha chiuso osannato dalla sua gente in lacrime. Un amore unico, un calciatore unico, che non verrá dimenticato mai.

LA CRONACA

Il primo tempo si apre a sorpresa con il vantaggio del Genoa. Al 3' il classe 2001 Pietro Pellegri, alla prima da titolare in A, fredda Szczesny in uscita dopo aver bruciato Manolas. È il terzo più giovane marcatore della storia della Serie A, dopo Amadei e Rivera. I giallorossi, sconvolti dal vantaggio ligure, provano a reagire, pur accusando l'atmosfera dell'Olimpico, tutto proiettato all'ingresso di Totti. Al 10' Dzeko pareggia, ribadendo in rete di petto dopo aver colpito il palo su cross di Strootman. Il Genoa, peró, con Palladino, Hiljemark e Pellegri ispirati, continua a creare pericoli, mentre la Roma va vicina al gol con Dzeko ed El Shaarawy. All'intervallo, peró, Totti è ancora in panchina e il risultato è ancora fermo sull'1-1.

Al 54' della ripresa Spalletti richiama in panchina Salah ed inserisce Francesco Totti. L'Olimpico esplode. La Roma, peró, quasi impaurita, per 20 minuti non riesce più a creare veri pericoli. Lamanna a metá secondo tempo vola sul colpo di testa di El Shaarawy. Poi al 74' la Roma passa: De Rossi riceve il passaggio indietro di Dzeko e scarica col mancino il 2-1 che scatena il pubblico giallorosso. Finita? No. Perché il Genoa non molla e al 79' pareggia: cross teso da sinistra di Laxalt e stacco sul secondo palo di Lazovic, ad infilare di testa Szczesny. Dopo 3 minuti la Roma rischia addirittura di crollare. Lazovic, ancora lui, si lancia in contropiede e centra il palo che lascia senza fiato l'Olimpico. I 10 minuti finali sono palpitanti e proprio al 90' la squadra capitolina trova il gol del 3-2: palla in area, sponda di Fazio per Dzeko, che allunga per il mancino di Perotti. Finisce cosí, la Roma chiude seconda e vola ai gironi di Champions. Francesco Totti chiude con una vittoria la sua incredibile e leggendaria carriera.

LA STATISTICA CHIAVE

619 - Francesco Totti chiude a 619 presenze in Serie A, tutte con la maglia della Roma. Ha segnato 250 gol nel massimo campionato.

IL MIGLIORE

Francesco TOTTI 10 - 10, come il numero di maglia che ha sempre onorato. Leggenda del calcio.

IL PEGGIORE

MARIO RUI - Fuori condizione, fuori posizione. Sovrastato da Lazovic. Una stagione veramente grigia: non si é piú ripreso dall'infortunio

IL TABELLINO di Roma-Genoa 3-2

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas, Emerson (Dal 17' Mario Rui); De Rossi, Strootman; Salah (Dal 54' Totti), Nainggolan, El Shaarawy (Dal 69' Perotti); Dzeko. All. Spalletti

Genoa (3-5-2): Lamanna; Biraschi, Gentiletti, Munoz; Lazovic, Cofie, Veloso, Hiljemark (Dal 56' Cataldi), Laxalt; Palladino (Dal 50' Ninkovic), Pellegri (Dal 69' Ntcham). All. Juric

Arbitro: Tagliavento di Terni

Gol: 3' Pellegri (G), 10' Dzeko (R), 74' De Rossi (R), 79' Lazovic (G), 90' Perotti (R)