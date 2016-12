Pescara, Aquilani: c’è un’intesa di massima con il Sassuolo

Alberto Aquilani lascerà il Pescara nella sessione invernale. Dopo i colloqui con l’allenatore Massimo Oddo, il presidente Sebastiani e il DS Leone, al contrario di quanto si era detto nei giorni scorsi, il centrocampista romano non rescinderà il proprio contratto, ma andrà via in prestito.

Aquilani è arrivato tra le file dei biancazzurri quest’estate. Fino ad ora, ha collezionato 12 presenze e 2 gol. Aquilani è cresciuto nelle giovanili della Roma, con cui si è poi affermato diventando uno dei punti fermi della squadra tra il 2004 e il 2009. Con i giallorossi vince una Supercoppa Italiana e 2 Coppe Italia. Nelle annate successive, ha giocato per Liverpool, Juventus e Milan, alternando prestazioni convincenti a lunghi periodi di assenza causati dagli infortuni. Nel 2012 è passato alla Fiorentina, con cui milita fino al 2015, ritrovando continuità: 104 presenze e 16 gol per lui con i viola. La scorsa stagione, infine, ha militato nello Sporting Lisbona, diventando uno dei perni principali del centrocampo di Jorge Jesus.

Secondo le ultime indiscrezioni, Pescara e Sassuolo hanno raggiunto un’intesa di massima per il prestito semestrale del centrocampista classe 1984. I neroverdi, quindi, hanno bruciato la concorrenza di Genoa e Las Palmas. Eusebio Di Francesco ha individuato in Aquilani l’uomo giusto per sostituire l’infortunato Francesco Magnanelli che, dopo essersi lesionato il crociato, sarà fuori fino ad aprile. Aquilani ritroverà l’allenatore pescarese dopo averlo avuto come team manager alla Roma di Spalletti, nella stagione 2005-2006.

Il Pescara, invece, avrebbe già trovato il sostituto: i Delfini hanno messo gli occhi su Cristian Daniel Ledesma. L’ex-laziale, dopo l’addio di Andrea Stramaccioni, sarebbe in uscita dal Panathinaikos e vorrebbe tornare in Italia.

