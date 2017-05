Pescara-Crotone: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Bovo, Fornasier, Biraghi; Coulibaly, Verre, Memushaj; Benali, Cerri, Caprari. Allenatore: Zeman.

Squalificati: Muntari

Indisponibili: Bahebeck, Campagnaro, Vitturini, Stendardo

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Barberis, Capezzi, Nalini; Trotta, Simy. Allenatore: Nicola.

Squalificati: Falcinelli, Crisetig

Indisponibili: Stoian

STATISTICHE OPTA

Il Pescara ospita per la prima volta in Crotone in Serie A: negli ultimi cinque precedenti in Serie B all'Adriatico gli abruzzesi hanno trovato il successo quattro volte (un pareggio).

Il Pescara ha subito gol in 28 delle ultime 29 giornate di campionato: 68 le reti concesse nel parziale, una media di 2.3 a partita.

Crotone in serie positiva da cinque giornate (tre vittorie e due pareggi): in questo parziale ha guadagnato gli stessi punti di Juventus e Napoli (nessuno ha fatto meglio in Serie A).

Nessuna squadra nell’era dei tre punti a vittoria si è però mai salvata collezionando solo 25 punti nelle prime 34 giornate di Serie A.

Solo due squadre nella storia della Serie A (con i tre punti a vittoria) hanno collezionato meno punti del Pescara dopo 34 giornate di campionato: 12 il Brescia 1994/95 e 13 l’Ancona 2003/04.

Sfida tra le due squadre che hanno segnato meno gol da fuori area in questo campionato (due sia il Crotone che il Pescara).

Il Crotone è la squadra che ha perso più punti per i gol concessi nei secondi tempi di questo campionato (25), mentre il Pescara è quella che dopo l’intervallo ne ha guadagnati di meno grazie alle reti segnate (due).

Due dei sei gol in Serie A di Adrian Stoian sono arrivati contro il Pescara: il rumeno ha partecipato ad una rete in ognuna delle tre sfide di A agli abruzzesi (due gol e un assist, arrivato nella gara di andata).

Mancherà per squalifica Diego Falcinelli: il Crotone ha perso entrambe le gare di questo campionato giocate senza il suo bomber.

Gianluca Caprari è il miglior marcatore casalingo del Pescara in questo campionato: cinque reti sulle otto totali da lui realizzate in questa Serie A.