Pescara, è fatta per l’ arrivo di Gilardino: i dettagli

Vi avevamo parlato di Pescara, Bari, Chievo Verona e Bologna per il futuro di Gilardino, mai ambientatosi ad Empoli (soltanto un gol in coppa Italia in cinque mesi); l’attaccante biellese ha scelto il Pescara dove ritroverà Massimo Oddo, suo compagno ai tempi del Milan e della Nazionale Italiana (entrambi hanno fatto parte della rosa che ha vinto il mondiale nel 2006).

Uno dei problemi del Pescara era legato proprio al reparto avanzato, in quanto mancava un centravanti puro che potesse portare gol: ora arriva un giocatore esperto, che ha segnato tantissimo nella sia carriera e che deve riscattare una prima parte di stagione molto deludente. L’ex Milan rescinderà il contratto che lo lega all’Empoli e si trasferirà in Abruzzo, per aiutare il club di Sebastiani a raggiungere la salvezza.

A cura di Francesco Cisternino

