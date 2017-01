Pescara, ecce bomber: acquistato Gilardino dall'Empoli

Ecce bomber. E proprio di uno che la sappia buttare dentro in tutti i modi, anche se in là con l'età, aveva bisogno il Pescara. Adesso è ufficiale: Alberto Gilardino è ufficialmente un nuovo giocatore del club biancazzurro, che ha comunicato il suo arrivo - in realtà già definito da qualche giorno - con un tweet pubblicato sul proprio profilo.

Sebastiani: "È motivatissimo"

L'ex attaccante del Milan lascia l'Empoli, che aveva sposato in estate senza mai riuscire a imporsi: appena 5 (su 14) le presenze da titolare in campionato. E zero i gol messi a segno. Il Pescara, che come noto ha in un attacco incapace di capitalizzare un gioco gradevole il suo principale tallone d'Achille, non ci ha badato più di tanto. E ha fatto firmare a Gilardino un contratto della durata di sei mesi, e dunque fino al termine della stagione, ma con opzione di rinnovo anche per quella successiva in caso di salvezza. "L'Empoli non era disposto a liberarlo: decisiva è stata la sua volontà - ha detto ieri il presidente degli abruzzesi, Daniele Sebastiani - Alberto è ancora motivatissimo, vuole arrivare a 200 gol in A".

Di nuovo assieme a Oddo

A Pescara, Gilardino ritrova Massimo Oddo. Stavolta da allenatore. Non è un caso che il club abbia scelto l'abbraccio tra tecnico e attaccante come immagine a corredo dell'annuncio ufficiale: in carriera i due hanno condiviso più di un'esperienza professionale, vestendo nello stesso periodo la maglia del Verona (dal 2000 al 2002) e poi quella del Milan. Anche se l'impresa comune più importante, ovviamente, è la conquista del Mondiale tedesco con la Nazionale di Marcello Lippi. 11 anni dopo, i due ex compagni si ritrovano a Pescara: medesimo entusiasmo, missione completamente diversa.