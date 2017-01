Pescara-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Pescara (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Bovo, Stendardo, Crescenzi; Memushaj, Brugman, Cristante; Benali, Pettinari; Caprari. All: Oddo

Squalificati: Biraghi (1)

Indisponibili: Bahebeck, Mitrita, Pepe, Manaj, Zuparic

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Salcedo, Rodriguez, Astori, Olivera; Vecino, Borja Valero; Chiesa, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic. All.: Sousa

Squalificati: -

Indisponibili: Toledo, Dragowski

STATISTICHE OPTA

La Fiorentina ha vinto nove dei 12 precedenti in Serie A contro il Pescara (2N, 1P).

In più, il Pescara non ha mai vinto in casa contro i viola in sei sfide di A (2N, 4P) e non è mai riuscito a segnare più di una rete contro la squadra toscana, subendone invece ben 12.

Escludendo il successo a tavolino col Sassuolo, il Pescara non ha vinto nessuna delle ultime 36 partite di Serie A: ultima vittoria proprio contro la Fiorentina nel gennaio 2013.

La Viola ha perso in due delle ultime tre giornate di campionato, tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 14.

Inoltre, dall’arrivo di Paulo Sousa la Fiorentina non aveva mai concesso sei reti agli avversari in due sole partite consecutive in campionato.

La Fiorentina è la squadra che ha pareggiato più partite (14) in Serie A nel 2016.

Il Pescara è la squadra del campionato con le più basse percentuali di realizzazione (7%) e tiri nello specchio (39%).

I delfini hanno il peggior attacco dei primi tempi di questo campionato con tre reti segnate appena, e insieme ai viola e al

Crotone sono una delle tre squadre che hanno segnato meno nei 15 minuti d’apertura della partita (un gol).

Nessun giocatore, tra quelli nati dal 1994 in poi, ha segnato più dei nove gol di Federico Bernardeschi nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

Nikola Kalinic ha segnato sei gol in trasferta in questo campionato, record condiviso con Mertens – segue poi Bernardeschi con cinque centri.

Simone Pepe è l’unico giocatore del Pescara ad aver segnato contro la Fiorentina in Serie A: due gol nell’anno solare 2010, uno per l’Udinese e uno per la Juventus.

+++