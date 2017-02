Pescara-Lazio: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Pescara (4-1-4-1): Bizzarri; Crescenzi, Stendardo, Gyomber, Biraghi; Bruno; Zampano, Memushaj, Benali, Caprari; Bahebeck. All. Oddo

Indisponibili: Fornasier, Bovo, Campagnaro, Gilardino

Squalificati:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. All. Inzaghi

Indisponibili: Lombardi, Marchetti

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

L’ultima vittoria del Pescara contro la Lazio in Serie A è arrivata nel marzo del 1980: da allora due pareggi seguiti da cinque successi laziali.

Gli abruzzesi non segnano inoltre alla Lazio in campionato da tre partite – l’ultima rete del Pescara alla Lazio è quella firmata da Massimiliano Allegri nell’aprile 1993.

Nelle ultime cinque giornate di campionato la Lazio ha ottenuto tante sconfitte (tre) quante ne aveva sofferte nelle prime 17.

Inoltre, per la prima volta dal febbraio dello scorso anno, i capitolini hanno mancato l’appuntamento con il gol in due gare di fila in Serie A.

Sfida tra la formazione che segna di più di testa (Lazio, nove gol) e quella che in questo modo subisce più reti (Pescara, otto).

Quella laziale è la squadra che ha vinto più contrasti in questo campionato, 348.

Nel 2011/12 Ciro Immobile vinse la classifica cannonieri della Serie B col Pescara, segnando 28 gol in 37 partite – contro i delfini una rete in Serie A, nel match dell’andata.

In quella partita ha trovato la rete anche Sergej Milinkovic-Savic, la sua prima rete in questo campionato, seconda in assoluto in Serie A.

