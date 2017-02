Pescara, ora è veramente finita: ufficiale l'esonero di Massimo Oddo

Con una nota sul suo sito internet, il Pescara annuncia che "dopo i confronti avvenuti nella giornata di ieri, ed un ulteriore confronto svolto quest'oggi tra il presidente Daniele Sebastiani il tecnico Massimo Oddo alla presenza del direttore sportivo Luca Leone, giunge a malincuore alla decisione di sollevare l'allenatore dalla guida tecnica biancazzurra insieme al suo secondo Marcello Donatelli, con la speranza che questo ulteriore sacrificio possa responsabilizzare l'attuale gruppo di calciatori affinchè non si ripetano mai più prestazioni come quelle offerte".

Dopo la promozione della passata stagione, Oddo paga la pessima annata di una squadra attualmente utlima in classica con soli 9 punti figli di 6 pareggi e una sola vittoria tra l'altro ottenuta contro il Sassuolo a tavolino. Una decisione inevitabile, arrivata anche dopo le ultime clamorose imbarcate incassate da una squadra che ormai sembra non crederci veramente più e che in 24 partite ha incassato 55 reti (11 solamente nelle utlime due uscite con Lazio e Torino).