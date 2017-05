Muric-Mitrita, il Pescara manda al tappeto il Palermo

Il Pescara di Zeman chiude con un mezzo sorriso la sua stagione allo stadio Adriatico, davanti a pochi tifosi che hanno fischiato per quasi tutta la durata del match. Mattatori dell’incontro il giovanissimo Robert Muric e Mitrita nelle fasi finali della partita. Con questo inutile successo gli abruzzesi salgono a quota 17 punti in classifica mentre i rosanero restano fermi a quota 23. Nel prossimo turno il Pescara andrà a giocare al Franchi contro la Fiorentina mentre il Palermo giocherà in casa contro l’Empoli di Martusciello che sta lottando per non retrocedere.

La cronaca

Il Pescara parte subito forte nel primo tempo e dopo qualche tentativo di incursione in area di rigore del Palermo è Cerri ad andare vicino al gol al 13: il suo tiro è alto sopra la traversa. Il gol degli abruzzesi, però, non tarda ad arrivare e viene siglato dal giovanissimo Muric, classe ’96, che di testa batte Fulignati su assist al bacio di Caprari. Al 24’ ci prova Brugman dalla distanza, mentre sul finire del primo tempo il Palermo si lamenta per un contatto Fornasier-Nestorovski: Parietto lascia correre e fa bene.

Nella ripresa il Palermo prova ad alzare il baricentro ma non riesce a pungere. Al 61’ arriva il primo tiro in porta dei rosanero con il colpo di testa di Chochev: para Fiorillo. Minuto 68’ ci prova anche un mobile Diamanti: para Fiorillo. Al 70’ Cerri non inquadra lo specchio della porta su assist di Caprari: buona chance sprecata dal Pescara. Nel finale il Pescara trova il 2-0, all’87’, con Mitrita su un bell’assist di Brugman.

La statistica chiave

Il Palermo perde l'ennesima partita in trasferta della sua stagione: i rosanero non vincono in trasferta da ben 10 turni compresa la sconfitta di questa sera.

Il migliore

Robert Muric: Zeman lo getta nella mischia dal primo minuto e il giovane talento di proprietà dell’Ajax non si fa trovare impreparato. Segna il gol che sblocca la partita e si muove su tutto il fronte d'attacco.

Il peggiore

Alberto Cerri: tanti errori da parte dell'ex attaccante della Spal che non è affatto riuscito ad affermarsi al Pescara. Troppo impreciso e poco cattivo sotto porta.

La dichiarazione

Zdenek Zeman: Il tecnico boemo ha parlato a Sky Sport al termine del match vinto contro il Palermo: "Il risultato è quello che volevo, visto che non ci siamo riusciti quasi mai, questa è la seconda vittoria. Come prestazione, a parte alcune occasioni, abbiamo fatto poco in una partita senza ritmo da parte di entrambe le squadre. La prossima stagione? Se ne sta parlando, poi è un discorso legato anche ai giocatori che ci siamo scelti: non sarà facile"

Il tabellino

PESCARA: 1 Fiorillo; 11 Zampano, 83 Bovo, 44 Fornasier, 3 Biraghi (86’ Campagnaro); 7 Verre, 16 Brugman, 8 Memushaj; 30 Muric (46’ Mitrita), 20 Cerri (75’ Gilardino), 17 Caprari.

PALERMO: 68 Fulignati; 15 Cionek, 6 Goldaniga, 12 Gonzalez; 3 Rispoli (75’ Trajkovski), 28 Jajalo, 25 B. Henrique (64’ Lo Faso), 18 Chochev, 19 Aleesami; 23 Diamanti (82’ Sallai); 30 Nestorovski.

Reti:15’ Muric (PE), 87' Mitrita (PE)