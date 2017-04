Pescara-Roma: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Coda, Bovo, Biraghi; Coulibaly, Muntari, Memushaj; Benali, Bahebeck, Caprari. Allenatore: Zeman.

Indisponibili: Vitturini, Gilardino, Campagnaro

Squalificati:

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Peres, Manolas, Fazio, Mario Rui; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Emerson, Florenzi

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Due vittorie e altrettanti pareggi per la Roma nelle ultime quattro sfide in A col Pescara, dopo un parziale identico per i delfini nei precedenti quattro incroci.

Gli abruzzesi non hanno mai battuto la Roma in casa nel massimo campionato: quattro pareggi e due sconfitte.

Il Pescara, seconda peggior difesa dei cinque maggiori campionati europei dopo l’Osasuna, ha incassato 72 gol finora: ben 45 più della Roma.

Roma imbattuta da cinque turni (4V, 1N): in campionato, i giallorossi non arrivano a sei partite senza sconfitte dal novembre scorso.

Il Pescara è stato in vantaggio solo in cinque partite in questo campionato, almeno quattro meno di ogni altra formazione.

La Roma è la squadra che ha giocato più palloni in area avversaria (929) nella Serie A in corso.

Il Pescara è la squadra che ha segnato meno (due reti) e subito più gol (14) di testa in questo campionato.

Edin Dzeko è il giocatore che ha trovato il gol in più partite di questa Serie A, 19.

Nessun calciatore ha servito più assist di Mohamed Salah (nove) nella Serie A in corso - sei di questi passaggi vincenti hanno preceduto un gol di Dzeko, record condiviso con Ljajic (sei assist per Belotti).

Ex di giornata, Gianluca Caprari ha fatto due gol alla Roma finora: a nessuna squadra ha segnato di più in Serie A.

