Pescara-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Pescara (3-5-2): Bizzarri; Coda, Stendardo, Crescenzi; Benali, Verre, Cristante, Memushaj, Biraghi; Gilardino, Caprari. All.: Donatelli

Squalificati: Oddo

Indisponibili: Pepe, Campagnaro, Zampano, Vitturini, Brugman, Bovo

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Letschert, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Sensi; Berardi, Matri, Politano. All.: Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Gazzola, Magnanelli, Missiroli, Biondini





STATISTICHE OPTA

L’unico precedente tra Pescara e Sassuolo nel massimo campionato è proprio il match della 2ᵃ giornata vinto a tavolino dai biancoazzurri, prima (ed unica) vittoria degli abruzzesi in questo campionato.

Escludendo la vittoria a tavolino nella gara d’andata, è ora di 37 partite la striscia senza successi del Pescara in Serie A.

I Delfini hanno raccolto solo quattro punti nelle ultime 18 gare casalinghe (frutto di quattro pareggi) nel massimo campionato, ed hanno segnato solo due gol nelle ultime sette.

Se non dovesse vincere, il Pescara stabilirebbe la nuova striscia record di gare casalinghe senza successi in Serie A: al momento con 18 divide il primato con la Reggiana.

Il Sassuolo, dal canto suo, ha ottenuto appena due punti nelle ultime nove trasferte di Serie A.

Paradossalmente, i neroverdi hanno segnato in tutte le ultime 14 gare di campionato giocate fuori casa (23 reti totali), ma hanno anche subito gol in tutte le ultime nove.

Il Pescara è la squadra con la più bassa percentuale realizzativa (8%) e la peggiore percentuale di tiri nello specchio (39%).

Viceversa, solo il Cagliari ha una percentuale di realizzazione superiore a quella del Sassuolo (17%).

Appena tre le reti del Pescara nei primi tempi, primato negativo in questa Serie A. Tuttavia, solo il Cagliari (21) ha subito più gol del Sassuolo (16) nelle prime frazioni di gioco.

Nella gara di andata Domenico Berardi segnò il suo ultimo gol in Serie A, prima di uscire per infortunio all’84° minuto. È tornato in campo nelle ultime due partite, per un totale di 95 minuti giocati.

Francesco Acerbi è il giocatore che ha intercettato più palloni in questa Serie A, 62.

***